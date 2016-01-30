افتتاح و کلنگ زنی ۹۱ پروژه عمرانی راه وشهرسازی گلستان در دهه فجر

ابراهیم مبارك قدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: این پروژه ها شامل بهره برداری از ۴۷ پروژه در بخش راهداری، ۲۳ پروژه در بخش مسكن، ۱۶ پروژه در بخش ساخت و توسعه راه ها و دو پروژه در بخش فنی و اجرایی و شهرسازی و معماری می شود.

به گفته وی، دو پروژه در بخش ساخت و توسعه راه های استان نیز از پروژه های قابل كلنگ زنی است كه اعتبار مورد نیاز آنها یك میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی بیان کرد، تابلوهای اطلاعاتی و علائم ایمنی، تعمیر و مرمت ۷ دستگاه پل و توسعه راهدارخانه ها و ارتقای سامانه گویای ۱۴۱ از حالت آنالوگ به دیجیتال بخشی دیگر از پروژه های راهداری است كه در مجموع با اعتباری حدود ۳۸ میلیارد تومان به بهره برداری خواهند رسید.

مبارك قدم ادامه داد: در بخش ساخت و توسعه راه ها نیز، بهره برداری از پروژه های احداث و آسفالت راه های روستایی همچون راه روستایی لیرو فرنگ در گالیكش و رحیم آباد در آزادشهر،آغاز می شود.

وی اظهار داشت: هفت پل باكسی در محور دادلی غزنین مراوه تپه، یك پل در سه راهی چلی و ۴۰۰ متر دیوار سنگی ملاتی در محور سیامرزكوه علی آباد كتول و پل زرین گل از جمله پروژه های ساخت و توسعه راه های استان است كه با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل منابع مالی ملی و استانی به بهره برداری می رسند.

مدیركل راه و شهرسازی گلستان همچنین از واگذاری یك هزار و ۱۷۵ واحد مسكن مهر در ایام دهه فجر امسال به متقاضیان خبر داد و گفت: برای بهره برداری از این واحدها حدود ۴۹ میلیارد تومان منابع مالی صرف شده است.

مبارك قدم اظهار کرد: ۶۹۲ واحد از این پروژه ها مربوط به تعاونی ها و تفاهم نامه های سه جانبه و ۴۸۳ واحد مربوط به واحدهای خودمالكی در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و كمتر از آن می شود.

به گفته وی، شهرستان های آزادشهر، علی آباد كتول، گرگان، گنبد، مینودشت، بندرتركمن، كردكوی، گمیشان، بندرگز، رامیان و گالیكش شهرهای مشمول این پروژه ها هستند.

به گفته وی، اعتبار هزینه شده برای آماده سازی این واحدها از محل تسهیلات و سهم آورده مردم تامین شده است.

مبارك قدم، همچنین از رونمایی طرح جامع و تفصیلی نگین شهر در شهرستان آزادشهر به عنوان یكی دیگر از پروژه های عمرانی این اداره كل در ایام دهه فجر نام برد و گفت: برای تهیه این طرح حدود ۴۹ میلیون تومان از محل منابع ملی هزینه شده است.