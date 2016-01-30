رونمایی کتاب وتمبر یادبود ۳۰سال تلاش جهادی در حوزه چاپ و نشر قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت ۳۰ سال تلاش جهادی در حوزه نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم به همراه تجلیل از فعالان این حوزه شب گذشته ۹ بهمن ماه با حضور حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، سیدعلی سرابی، قائم مقام سازمان طبع و نشر قرآن کریم، لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مهدی قرهشیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم و جمعی از فعالان و ناشران قرآنی کشور برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حمیدرضا احمدیوفا قاری بینالمللی قرآن کریم به تلاوتی از آیات کلامالله مجید پرداخت. پس از آن مهدی قرهشیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن ضمن گرامیداشت دهه فجر و خیر مقدم به حاضران گفت: تکریم از عزیزان قرآنی خوشنویس، مصحح، مترجم و ناشر قرآنی زمینهای برای ارتقا کمی و کیفی چاپ و نشر قرآن کریم در کشور است.
وی با بیان اینکه پیشرفت در عرصههای قرآنی نیازمند همکاری و همدلی تمامی دستگاهها و نهادها است، افزود: با همدلی بیشتر دستگاهها مختلف میتوان در این زمینه موفقتر گام برداشت که امیدواریم با تحقق این امر فعالیتهایی درخور شأن قرآن برگزار کنیم.
قرهشیخلو با اشاره به آمادگی برای برگزاری جلسات هماهنگی و کارشناسی در زمینه توسعه امور قرآنی گفت: ما آماده هستیم با برگزاری جلسات شورای هماهنگی و کارشناسی نواقص موجود در زمینه چاپ و نشر قرآن کریم را شناسایی و در رفع آنها تلاش کنیم تا از این طریق مشکلات موجود در این زمینه به حداقل برسد.
در ادامه این مراسم مستندی از روند کتابت قرآن کریم توسط خوشنویسان پخش شد و در این مستند هر کدام از خوشنویسان و ناشران برتر قرآن سال جاری به صورت مختصر خود را معرفی کردند.
پس از آن نیز از تمبر یادبود ۳۰ سال تلاش جهادی در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم با حضور مسئولان حاضر در مراسم رونمایی شد. در ادامه نیز از سید علی مرتضوی، فتانه حائری، اشرف نظر که از مصححان برتر قرآن کریم در سال جاری بودند تقدیر به عمل آمد.
تواشیح گروه محراب نیز یکی دیگر از برنامههای این مراسم بود که پس از آن از سیدعلی مرعشی مدیر انتشارات حافظ نوین، کاظم تبریزی مدیر انتشارات فیض کاشانی، محمدتقی انصاریان مدیر انتشارات انصاریان تقدیر به عمل آمد همچنین از مصطفی اشرفی خوشنویس قرآنی، ابوالفضل بهرامپور به عنوان مترجم قرآن کریم و حجتالاسلام حسین انصاریان به عنوان مترجم مفسر قرآن کریم تجلیل شد.
در ادامه نیز از فعالیتهای مرحوم احمد سیاح ناشر پیشکسوت عرصه قرآنی تقدیر شد.
پس از آن حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه حضور در محضر پیشکسوتان نشر قرآن کریم که عمر خود را با کلام وحی سپری کردهاند افتخار بزرگی است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران روند چاپ و نشر قرآن کریم بسیار منظم و نظاممند است در طول سال صدها کتاب قرآن تصحیح و چاپ میشود در حالی که در سایر کشورها نسخههایی از قرآن بسیار محدود است.
وی در ادامه به لزوم نظارت بر ترجمههای قرآن اشاره کرد و افزود: وزارت ارشاد و سایر دستگاهها باید همچون زمانی که جلوی قرآنهای وارداتی را گرفتند از ترجمههای مغلوط قرآن نیز جلوگیری کنند چرا که برخی از افراد ترجمه اساتید قرآن کریم را پس از مدتی ویرایش کرده که این ویرایشها با اصل محتوایی که از قرآن انتظار میرود در تضاد است.
در پایان این مراسم کتاب گذری بر ۳۰ سال تلاش جهادی در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم رونمایی شد در این کتاب ۴ محور اصلی چگونگی و نحوه تصحیح قرآن کریم، نحوه صدور چاپ و نشر کلام وحی، مستندات قانونی و عملکرد ۳۰ ساله دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم تشریح شده بود.
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