طلاب برای تبلیغ دین باید با فرهنگ و زبان مخاطب آشنا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر شنبه در اولین جلسه هم اندیشی مشترک مدیران آموزشی و استادان مکالمه عربی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به آموزش مکالمه زبان‌های خارجی برای طلاب، اظهار داشت: تا زمانی که طلاب رسالت حوزه را ندانند درس و مطالعه آنها بی هدف تلقی می‌شود زیرا هدف را نمی‌دانند. همه طلاب باید با غایت حوزه‌های علمیه و مسائل آن آشنا باشند.

تبلیغ دین اسلام هدف از تدریس و مجتهد شدن است

وی در این زمینه ادامه داد: در بررسی کوتاهی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که تمام کارها از جمله تحصیل و تدریس و تحقیق طلاب برای تبلیغ دین خداوند است. کسی که درس خارج می‌دهد، مجتهد است، رساله می‌نویسد و مقلد دارد قصدش از همه این کارها تبلیغ اسلام، دین خداوند است.

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه تصریح کرد: از زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد تحول ناخواسته‌ای در حوزه‌های علمیه ایجاد شد به طوری که مخاطب پیام دینی ما از شهر و کشور فراتر رفت و امروز مخاطب پیام دینی مقام معظم رهبری جوانان اروپایی و امریکای شمالی است.

وی در این باره ادامه داد: البته قبل از همه حوزه مخاطب پیام رهبر انقلاب است به گونه‌ای که این سئوال پیش می‌آید که حوزه برای تبلیغ دین به دنیا چه کاری انجام داده و آیا توانسته است به زبان مخاطب پیام دینی خود را منتقل کرده و ارتباط برقرار کند.

پیام دینی باید با زبان مخاطب منتقل شود

آیت الله حسینی بوشهری افزود: ما باید پیام دینی خود را با زبان مخاطب منتقل کنیم. به گونه‌ای نباشد که در مواجه شدن با یک فرد عرب زبان گاهی با مشکل روبه رو شویم زیرا طلابی که دروس عربی فراوانی مطالعه می‌کنند حداقل در انتقال پیام و تبلیغ به زبان عربی نباید مشکلی داشته باشند.

وی با بیان این که طلاب باید با فرهنگ ملل آشنا باشند، عنوان کرد: پیام دین خدا باید از قم به سایر کشورها منتقل شود و این به آشنایی مبلغان دینی با زبان و ادبیات و فرهنگ فرد مخاطب نیاز دارد.

لزوم فرهنگ سازی آموزش زبان خارجی در میان طلاب

عضو مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: لازم است ضرورت آشنایی با زبان‌های خارجی در میان طلاب فرهنگ سازی شود زیرا عده‌ای هنوز دلیل و نیاز این امر را نمی‌دانند. باید به گونه‌ای باشد که هر طلبه ندانستن زبان خارجی را یک ضعف بزرگ برای خود بداند و درصدد آموزش آن قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: اگر مسئولان حوزه اختلافی در برنامه ریزی‌ها دارند نباید آن را به طلبه منتقل کنند که این سم مهلکی است.

آیت الله حسینی بوشهری یادآور شد: اگر نیاز باشد طلاب را به خارج از کشور در قالب اردوهایی می‌فرستیم تا با طلبه‌های آن کشورها دیداری داشته و زبان آنها را فرابگیرند.

نیاز به مترجمانی در مجامع بین المللی داریم

وی عنوان داشت: ما به مترجمانی نیاز داریم تا در مجامع بین المللی حضور داشته و مباحث علمی به زبان مخاطب داشته باشند. اگر ما هرکدام از این کارها را انجام دهیم با مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخ گفته‌ایم.

امام جمعه قم بیان کرد: ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و فرصتی طلایی برای آموزش زبان‌های خارجی به طلاب می‌گذرد و متأسفانه از این فرصت‌ها به صورت سیستمی استفاده نکردیم و درحال حاضر کارهای اولیه آموزش زبان را انجام می‌دهیم.