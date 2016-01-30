جزییات اعطای وام مرابحه به فرهنگیان اعلام شد

فرشید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعطای وام به فرهنگیان گفت: وام مرابحه به فرهنگیان اعطا می شود.

وی افزود: مرابحه خرید کالا است که در این بخش تشریفات اداری یعنی پیش‌پرداخت و ارائه پیش فاکتور را حذف کرده ایم تا فرایند اعطا تسهیل یابد.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این وام به فرهنگیان رسمی و پیمانی شاغل همه استانها از جمله تهران تعلق می گیرد.

به گفته سیاری به ۱۰۰ هزار فرهنگی رسمی وام کم بهره مرابحه اعطا می شود که درصد سود آن کمتر از بهره های وام های دیگر بانک ها است.

وی خاطرنشان کرد: اولویت اعطای وام به زنان سرپرست خانوار، متاهلین، دانشجویان و بیماران هستند.