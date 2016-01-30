افتتاح همزمان ۲۸۷۵ مرکز سلامت/خدمات رسانی به ۱۰ میلیون حاشیه نشین

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح شنبه در مراسم افتتاح ۲ هزار و ۸۷۵ مرکز جامع سلامت که به طور همزمان در ۱۷ استان کشور به مرکزیت استان البرز برگزار شد، اظهارکرد: مفتخریم که امروز خدمات بهداشتی و درمانی در محروم ترین و مظلوم ترین مناطق کشور به بهره برداری می رسد. حاشیه نشینی یکی از مشکلات جدی در سطح دنیا و ایران است. وجود سکونت گاه های حاشیه ای در دنیا معضل بزرگی است که ۲۵ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اما ما در تلاش هستیم تا این واقعیت تلخ را در ایران کمرنگ تر کنیم.

انقلاب اسلامی ایران به دلیل تحقیر و عدم توجه به مردم به وقوع پیوست

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس سرشماری معاونت بهداشت وزارتخانه ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور در مناطق حاشیه ای سکونت دارند که بخشی از این معضل به دلیل خشک سالی و بخشی نیز ناشی از بی تدبیری و ناکارآمدی مسئولان است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تاکیدات رهبری بر ضرورت محرومیت فقرزدایی در کشور، ادامه داد: در اصل انقلاب اسلامی ایران به دلیل تحقیر مردم به وقوع پیوست و صرفاً در حوزه دینداری نبود، نابسامانی و بی عدالتی های اجتماعی، رانت خواری و عدم توجه سران کشور به خواست مردم، باعث شد تا مردم بپاخیزند، در واقع نبود گوش شنوا موجب بروز هیجانات سیاسی در هر جامعه ای می شود که تلاش جمهوری اسلامی همواره در توجه به معیشت، اشتغال و اقتصاد مردم بوده است.

خوشحالم که به رغم حاشیه سازی برای وزارتخانه، حاشیه را به متن آوردیم

قاضی زاده هاشمی با اشاره به حضور در منطقه حاشیه نشین مهدی آباد واقع در ساوجبلاغ استان البرز گفت: خوشحالم که به رغم حاشیه سازی های متعدد برای وزارتخانه، امروز در میان مردم هستیم و حاشیه را به متن آورده ایم.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح، خدمات نوین نظام سلامت برای بیش از ۲۴ میلیون ایرانی در قالب بکارگیری ۹ هزار مراقب سلامت فراهم شد که حتی یک نفر از این مراقبین رابطه استخدامی مستقیم با دولت ندارند و از مسیر برونسپاری که طرح جدیدی است، در سراسر کشور جذب شده اند.

۱۸ هزار خانه بهداشت در کشور فعالیت دارد

وی افزود: هم اکنون ۱۸ هزار خانه بهداشت و ۱۷ هزار بهورز در سراسر کشور داریم که مراقبت از کودکان، مادران باردار، توسعه روستاها، بهداشت محیط، پیشگیری از دیابت، کنترل بیماری های واگیر و فراگیر، فشار خون و غیره از جمله خدماتی است که ارائه می دهند. پس از آن نیز پایگاه های خدمات بهداشتی قرار دارد که به ازای هر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر، یک پایگاه بهداشت وجود دارد که به ازای هر ۳ هزار نفر، یک مراقب بهداشتی آموزش داده شده است؛ اینها بخشی از خدمات ویژه دولت یازدهم طی دو سال گذشته است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: به ازای هر ۴۵ هزار نفر نیز یک مرکز جامع خدمات سلامت احداث شده که ۳ پزشک در آن مستقر هستند و به تدریج تخصص های بیشتری از جمله دندانپزشکی، کارشناسان سلامت روان و غیره به آن افزوده می شود.

تا پیش از پایان دولت یازدهم، کل کشور تحت پوشش مراکز جامع سلامت قرار می گیرد

قاضی زاده هاشمی متذکر شد: ۲ هزار و ۸۷۵ مرکز جامعی که امروز افتتاح می شود به ۱۰ میلیون حاشیه نشین و ۵ میلیون شهروند ساکن در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر کشور خدمات رسانی می کنند که بر اساس قول معاون بهداشتی تا قبل از پایان دولت یازدهم کل کشور تحت پوشش این مراکز قرار می گیرند.

وی بر ضرورت پیشگیری از ابتلای مردم به بیماری ها تاکید کرد و افزود: پروسه درمان بسیار دشوار است و بخش عمده ای از مشکلات ما به بیماری های غیر واگیر بازمی گردد که در این حوزه وظیفه ما اطلاع رسانی به مردم و در بخشی دیگر نیز عدم ورود و مصرف روغن هایی که موجب جرم گیری دیواره رگها می شود، کنترل سمومی که به مواد غذایی زده می شود، توجه صنعت به ساخت خودروهایی با میزان آلودگی کمتر و غیره برمی گردد که امیدواریم این حوزه ها گوش شنوا داشته باشند و به هشدارهای وزارت بهداشت توجه کنند.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: هزینه در حوزه سلامت، هدردادن پول نیست بلکه سرمایه گذاری است. چرا که هرچقدر ملت سالمتر باشند، مولدتر خواهند بود. لذا امیدواریم علاوه بر رعایت مردم در حوزه بهداشت، نظام ما به سطحی از ارتقاء برسد که نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد.

قاضی زاده هاشمی رویداد امروز را در راستای اهداف عالیه جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: از اینکه چراغی در حاشیه شهرها برای کمک به مردم نیازمند روشن شد و نقاب از حاشیه نشینی که شرایطی به مراتب بدتر از برخی روستاهای کشور دارد برداشته شد، خدا را شاکریم.

ناامید کردن مردم در هیچ حوزه ای صحیح نیست

وی اظهارکرد: برای تاسیس این مراکز حدود هزار میلیارد تومان هزینه شد که این هزینه هر سال باید تکرار شود تا تمام کشور تحت پوشش قرار گیرد، مجموعه پایگاه های ما اعم از پایگاه های جامع و مراکز بهداشت ۳ هزار و ۵۴۵ مرکز است که بالغ بر ۹ هزار مراقب سلامت، ۸۵۰ پزشک، ۵۲۹ کارشناس روانشناسی بالینی و ۴۷۵ کارشناس تغذیه در آنها به ارائه خدمات می پردازند.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پایان خطاب به رسانه ها یادآور شد: یکی از بخش های بسیار کمک کننده برای رفع معضلات رسانه ها هستند. در این حوزه باید حاشیه ها را کنار گذاشت و به متن پرداخت. ناامید کردن مردم در هر حوزه ای صحیح نیست.

وی با اشاره به سفر اخیر هیئت دولت به اروپا گفت: باید از فرصت به دست آمده بعد از توافق برای اشتغال و سرمایه گذاری در کشور نهایت بهره را برد. مشکلات زیادی در کشور وجود دارد که اگر همه با هم همدل شویم، باز هم فائق آمدن بر این مشکلات سخت خواهد بود اما تبعیت از قانون و اعتقاد به اسلام، رهبری و وحدت، تنها راه رسیدن به اهداف است.