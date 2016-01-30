اجرای ۲۰۰ برنامه دهه فجر در کمیته نیروهای مسلح خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، قوام یوسفی صبح شنبه در نشست مطبوعاتی، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده کمیته نیروهای مسلح استان در ایام مبارک فجر، اظهار کرد: این کمیته به‌منظور گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر و با هماهنگی در بین یگان های نیروهای مسلح استان، برنامه‌های مختلفی را برای این دهه پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: در این ایام بیش از۲۰۰ برنامه در کمیته نیروهای مسلح و بسیج برای اجرا در شهرستان‌ها و مرکز استان برنامه‌ریزی‌شده است.

یوسفی شرکت فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح در مراسم نمادین ورود حضرت امام (ره) را از اولین برنامه‌های اجرایی این کمیته دانست و افزود: تزئین اماکن، نصب بنر و شعارنوشته در سراسر پادگان های استان و اماکن مربوط به نیروهای مسلح از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شاهد و ایثارگر نیروهای مسلح، سرکشی از بیماران در بیمارستان‌ها و دیدار فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بیرجند با محوریت پایگاه هوایی از دیگر برنامه‌های قابل‌اجرا در این دهه است.

یوسفی ایجاد محفل انس با قرآن در سطح یگان های نیروهای مسلح را یکی دیگر از برنامه‌های دهه فجر عنوان کرد و گفت: شرکت نیروهای مسلح در مراسم عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با پیشکسوتان و خانواده کارکنان نیروهای مسلح به‌خصوص خانواده‌هایی که مشکلات خاص و یا بیمار صعب‌العلاج در منزل دارند، از دیگر برنامه‌های این دهه است.

وی برپایی نمایشگاه انقلاب، برگزاری مسابقه کتاب و کتاب‌خوانی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برگزاری جُنگ شادی در خانواده کارکنان نیروهای مسلح، اعزام سخنران به مدارس برای انتقال دستاوردهای انقلاب به نسل جوان و اجرای برنامه‌های مختلف در بین سربازان را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دهه فجر سال جاری در کمیته نیروهای مسلح عنوان کرد.

فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی افزود: دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی با مردم، دعوت از سخنرانان در مساجد و محلات به‌عنوان راوی انقلاب و برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان نیروهای مسلح از دیگر برنامه‌های دهه فجر است.

وی با بیان اینکه در شب ۲۲ بهمن ساعت نُه شب مراسم نورافشانی همزمان با بانگ الله‌اکبر را خواهیم داشت، اظهار کرد: همچنین با حضور گسترده نیروهای مسلح در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، باری دیگر با نظام جمهوری و رهبری بیعت می‌بندیم.

یوسفی خواستار حضور حداکثری مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شد و افزود: حضور گسترده مردم مشت محکمی برای دشمنان نظام انقلاب اسلامی است.