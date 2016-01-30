احراز صلاحیت یک نفر دیگر از کاندیداهای مجلس خبرگان در زنجان

حسین میرزاپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه دواطلبان احراز صلاحیت شده برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به چهار نفر رسید، افزود: یک نفر دیگر از کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان زنجان احراز صلاحیت شد.

وی ادامه داد: ۱۶ بهمن‌ماه نتایج بررسی شکایت‌ها اعلام خواهد شد و همشهریان به مطالب و شایعات در خصوص تائید صلاحیت ها که هنوز منبع موثقی آن را تائید نکرده توجه نکنند.

میرزاپو گفت: بعد از اعلام نظر شورای نگهبان افرادی که رد و یا صلاحیت‌شان احراز نشده بار دیگر می‌توانند شکایت خود را از ۱۷ بهمن لغایت ۱۹ همین ماه ارائه داده و پرونده‌ها بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان زنجان گفت: ۱۸ نفر برای حضور در مجلس خبرگان رهبری از استان زنجان ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد دو نفر انصراف داده و پرونده دواطلبان باقی‌مانده برای بررسی به مراجع بالاتر ارسال شد که در آخرین آمارها چهار نفر از کاندیداها برای حوزه انتخابیه استان زنجان شرایطشان احراز شده است.

میراز پور افزود: بعد از اعلام اسامی تاکنون کسی از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری در استان زنجان شکایت‌شان را ثبت نکرده‌اند ولی در فرصت باقی‌مانده می‌توانند شکایت‌شان را برای بررسی به محل اعلام شده ارائه دهند.