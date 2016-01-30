به گزارش خبرگزاری مهر، رادین پیمانفر با اشاره به تامین قطعات یدکی مناسب برای خودروها، گفت: تامین بیش از ۹۵ درصد درخواستها و در اختیار داشتن انباری به ارزش ۳۰ میلیون دلار معادل بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، سفارشگذاری و برنامهریزی دقیق در این حوزه، همه نشان از عزم ما جهت دستیابی به رضایت بیش از پیش مشتریان دارد.
عضو انجمن خدمات پس از فروش خودرو با اشاره به راهاندازی فروشگاه مجاز شرکت خدمات پس از فروش، افزود: پروسه جذب افراد ذیصلاح در زمینه سرمایهگذاری و فروش قطعات یدکی در حال بررسی است و تا پایان سال جاری، فروشگاههای مجاز راهاندازی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح تعیین اصالت قطعات در برخی از شرکتهای تامینکننده قطعات یدکی شرکتهای خودروساز، تصریح کرد: مشتریانی که به فروشگاههای مجاز مراجعه میکنند، میتوانند از اصالت قطعات خریداریشده مطمئن باشند و لیکن در فاز بعدی و در صورت مشاهده کارآیی، سیستم پیامکی تشخیص اصالت قطعات، در خصوص راهاندازی آن اقدام میکنیم.
پیمانفر با انتقاد از وجود قطعات تقلبی در بازار، خاطرنشان کرد: هرچند هم اکنون بسیاری از قطعات با هولوگرام عرضه میشود که مسلما این امر در تشخیص قطعات تقلبی با اصلی کمک موثری میکند اما قصد داریم تا نوعی برچسب هولوگرام را به منظور افزایش امنیت خاطر مصرفکنندگان بر روی قطعات نصب کند.
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