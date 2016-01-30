به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت از توافق با شرکت اسپارکل کمپانی مخابراتی ایتالیا خبر داد که در خلال سفر ریاست جمهوری به کشور ایتالیا رخ داد و براساس این توافق قرار است ظرفیت IP جهانی افزایش یابد. با امضای این تفاهم نامه همکاری، قرار است این کمپانی مخابراتی، در تهران به تاسیس یک مرکز IP POP (نقطه حضور اینترنت Internet Point of Presence ) اقدام کند.

با امضای این تفاهم نامه شرکت ارتباطات زیرساخت قادر خواهد بود ترافیک بیشتری را از بسترهای IP داخلی به کشورهای همسایه و پس از آن به شبکه جهانی مخابرات هدایت کند. با اجرای این طرح، دسترسی شرکت ارتباطات زیرساخت به لینکهای جهانی تحت مدیریت شرکت اسپارکل و از آن جمله Tier-۱ فراهم شده و کیفیت پهنای باند دریافتی این شرکت، ارتقا خواهد یافت.

الساندرا تالوتا مدیرعامل شرکت اسپارکل در این باره گفت: این تفاهم نامه، دسترسی ایران به خدمات جهانی اینترنت را فراهم کرده و ایران را به یکی از تامین کنندگان پهنای باند با کیفیت منطقه ای، تبدیل می کند.

آذری جهرمی عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در خصوص این تفاهم نامه گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات اینترنتی در درگاههای بین المللی و نقاط مرزی با کشورهای همسایه، به دنبال آن است تا با افزایش ظرفیت IP داخلی، اقدام به توسعه ظرفیت شبکه بین الملل خود نیز کند.

شرکت اسپارکل ایتالیا از جمله سرویس دهندگان برتر مخابراتی اروپا است و از یکسو مدیریت لینکهای بین المللی در اتصال مخابراتی جنوب اروپا به شمال آفریقا و از جنوب آسیا به شرق آسیا را از سوی دیگر عهده دار است. تعامل و همکاری دوجانبه شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهاد حاکمیتی مخابرات و ارتباطات ایران با این شرکت برجسته بین المللی، منجر به تقویت توان مخابراتی ایران در سطح منطقه و سپس در بعد بین الملل خواهد شد.