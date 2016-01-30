نمادهای همبستگی ملی مستند شد/ پخش تصاویر کمتر دیده شده از انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معرفی ویژه برنامههای شبکه مستند در دهه فجر ۹۴ با حضور امیر تاجیک مدیر شبکه مستند، ابوالقاسم ناصری مدیرگروه تولید شبکه، مختار هوشنگی مدیر تامین و پخش برنامههای شبکه و مریم مومنزاده کارگردان مجموعه «بالا میرویم» صبح امروز ۱۰ بهمنماه برگزار شد.
در این نشست، ناصری عنوان کرد: طی ماههای گذشته در جلساتی که با مسئولان شبکه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که باید به مناسبتهای اصلی ملی و مذهبی که در طول سال وجود دارد، بیشتر توجه شود ضمن اینکه با رعایت شرایط اقتصادی سازمان درصدد بودیم کارهای بکر و جدیدی تولید کنیم که از نظر موضوعی کمتر به آن توجه شده است.
وی افزود: وقتی از دهه فجر میگوییم موضوع، نو نیست و در بسترهای مختلف به آن پرداخته شده است اما ما سعی کردیم در مباحثی مثل پرچم جمهوری اسلامی، وقایع پیش آمده در آن روزگار، مبارزه کارکنان رادیو تلویزیون و نقش درخشانشان در جریان پیروزی انقلاب و سرود ملی ورود کنیم. هر آن چیز که به زدودن نشانههای پهلوی مربوط میشود، در این مجموعه مستندها لحاظ شده است.
مدیر گروه تولید شبکه مستند اظهار کرد: در بحث پرچم، صحبتهای زیادی مطرح بود مبنی بر درج یک کلمه عربی در پرچم ملی. در بخش رادیو و تلویزیون هم که این رسانه جزئی از زندگی مردم محسوب میشود، جریانهای زیادی به وقوع پیوست. همچنین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران سال ۵۸ تغییر کرد اما بعد از چند سال یعنی در سال ۶۹ سرود دیگری نگارش شد که تا امروز بخشی از هویت ملی ما را تشکیل داده است. برای ما تاریخ مهم نیست، تاریخ تنها وسیلهای برای بیان یکسری رویدادهاست. هدف ما از این تولیدات، تقویت وحدت ملی است و به موضوعاتی پرداختیم که هر یک نمادی برای همبستگی ملی محسوب میشوند.
ناصری تصریح کرد: بخش دیگری از آثاری که تدارک دیدیم، مستند «سینما پهلوی» است. این مستند سال ۵۷ بعد از تحولات انقلاب ساخته شد. زمانی که رژیم پهلوی به شدت احساس خطر میکرد و برای اینکه از نابسامانیها دوری کند، یک گروه فرانسوی را به ایران دعوت کرد تا مستندی از زندگی فرح دیبا که شخصیتی معقول و فرهنگی بین مردم داشت، تهیه کند. رژیم پهلوی در نظر داشت با پخش این مستند اذهان عمومی را به سمت خود جلب کند، اما بعد از پخش تاثیر منفی بیشتر از نتایج مثبت آن بود و این اشتباه مردم را از رژیم شاهنشاهی عصبانیتر کرد.
مدیر گروه تولید شبکه مستند گفت: با پخش این مستند، مردم دیدند که اختلاف اقتصادی و فراهم نمودن امکانات بین خودشان و رژیم سلطنتی بسیار زیاد است. این فیلم حقایقی را آشکار کرد تا مردم بیشتر متوجه بیعدالتیها شوند، به همین خاطر مبارزاتشان شدت گرفت و به ثبات انقلاب انجامید. از آنجا که مدیر شبکه مستند یکی از داوران بخش مستند جشنواره فیلم فجر محسوب میشود، ما در این شبکه بخشهایی از جشنواره فجر را که به مستندات اختصاص دارد، هر روز در قالب گزارش پخش خواهیم کرد.
در این نشست تیزری از مجموعه مستند «بالا میرویم» به نمایش درآمد و در ادامه مریم مومنزاده کارگردان این اثر اظهار کرد: روزی که به شبکه مستند آمدم فکر نمیکردم چنین عملکرد دقیق و درستی را از مسئولان شاهد باشم. خوشبختانه برای تولید این اثر هیچ مشکلی نداشتیم و حتی توانستیم از انبار و آرشیوهای غنی سازمان و بخشهای بیرونی سازمان در گوشه گوشه این شهر تصاویر تهیه کنیم که همه اینها با همکاری مدیر شبکه ممکن شد.
وی افزود: دهه فجر بخشی از تاریخ معاصر ماست و ما بیشتر بر بحث جشن ملی تمرکز کردیم. ساختار جشن به این گونه است که خیلی وارد مسائل چالشی نشویم و به فراز و فرودها مستقیما ورود نکنیم. به همین خاطر باید مباحثی را برجسته میکردیم که خیلی تخصصی نبوده و برای همه معنا داشته باشد و از طرفی ملی بودن آن حفظ شود. من ۲۰ روز در بخش آرشیو بودم و دنبال تصاویری میگشتم که تا الان دیده نشده باشد و یا کمتر به نمایش درآمده باشد. سعی کردیم ریشههای انقلاب را بیان کنیم و از این منظر تمام جزئیات را مدنظر قرار دادیم.
در ادامه این نشست، مختار هوشنگی اضافه کرد: بر اساس سخنان مقام معظم رهبری، دهه فجر تاریخ فراموش نشدهای برای ملت ایران است و امیدوارم مردم قدر این نعمت را بدانند. آنچه در شبکه مستند در این ایام به آن پرداخته میشود، نفس مستند است. گونه مستند اصلِ حقیقت است و نشان دادن اینها برای نسل جدید حرکت خوبی محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه تصاویر کمتر دیده شده برای همه نسلها جالب توجه است، ادامه داد: به این مناسبت ۳۸ عنوان برنامه آماده کردیم که از ۵ تا ۳۰ دقیقه را شامل میشود. اغلب این آثار بدون تدوین و سانسور روی آنتن میروند. در بحث تامین هم سعی کردیم طیفهای مختلفی را در برنامه بگنجانیم.
هوشنگی اظهار کرد: طی جلساتی تصمیم گرفتیم کنداکتوری مهندسی شده تنظیم کنیم و این برنامهها را در ساعات ۸، ۱۲:۳۰، ۱۷ و ۱۹ روی آنتن ببریم. چند مستند فاخر هم به عنوان سورپرایز در نظر داریم که علاوه بر نمایش در ساعات خاص، بازپخشهای آن هم در زمانهای مناسب انجام میشود.
وی در پایان تاکید کرد: انقلاب، مختص دهه فجر نیست و هر روز باید قدردان این نعمت باشیم.
همچنین ابوالقاسم ناصری در توضیح مجموعه مستند «بالا میرویم» بیان کرد: این مستند در هر بخش با عنوانی خاص نمایش داده میشود. بخش پرچم با نامِ «نشان ملی»، بخش مبارزات مردم در سازمان صدا و سیما با نام «جام جم، فصلی دیگر» و سرود ملی نیز با نام «آوای ملی» تدارک دیده شده است. ۷۰ درصد این مجموعه تولیدی و ۳۰ درصد تصاویر آرشیوی داریم.
وی افزود: مستند «سینما پهلوی» هم در اصل یک اثر ۴۰ دقیقهای بو که ما ۲۰ دقیقه از آن را به همراه گفتگو با کسانی که خانوادهشان توسط رژیم پهلوی به شهادت رسیدند و با استفاده از نظر کارشناسان پخش خواهیم کرد.
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