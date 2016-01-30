بخش فرهنگی پرسپولیس! کجایی؟ دقیقا کجایی؟

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: بر تعداد خبرهای نگران کننده از باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس هر روز دارد اضافه می شود. یکی هم از یکی بدتر و البته تلخ‌تر. مهمترینش درباره بازگرداندن سوشا مکانی به تمرین پرسپولیس است. یکی دیگر هم شرکت نکردن بازیکنان این تیم در مراسم یادبود مرحوم همایون بهزادی. و دیگری حضور در جشن تولد همزمان با مرگ دو پیشکسوت سرخابی.

حالا سوال بزرگ این است که بخش فرهنگی باشگاه پرسپولیس کجاست؟ چه می کند و چه برنامه ای برای این باشگاه دارد؟ آیا این بخش اصلا در باشگاه فعال هست یا نه؟ اگر هست چرا ردپایی یا اثری از آن دیده نمی شود؟ اگر هم نیست چرا هنوز واژه فرهنگی بر سر در این باشگاه هست؟

مکتب پرسپولیس ابتدا بر اخلاق بنا نهاد شد و بعد درس و بعد ورزش. اما حالا دو اولویت اول را کنار گذاشته اند و فقط به آخری چسبیده اند.

سوشا مکانی که از سوی مراجع قضایی مورد بازجویی قرار گرفت و به دنبال آن بازداشت شده است، هنوز از زندان آزاد نشده به تمرین می رود و بعد مصاحبه می کند و می گوید سرم را بالا می‌گیرم که اشتباهی مرتکب نشده ام!

واکنش بخش فرهنگی باشگاه پرسپولیس به این اظهار نظر چه بود؟ اصلا مسئولان این باشگاه مفهوم این مصاحبه را متوجه شدند؟ اگر دیدن چرا واکنشی نداشتند؟ اگر هم ندیدند که بازهم باید واژه فرهنگی را از سر در باشگاه بردارند.

موضوع وقتی بدتر شد که سوشا مکانی از سوی مسئولان باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس اجازه حضور مجدد در تمرینات را گرفت. سوشا برگشت و رفت کنار جوانانی تمرین کند که شاید خیلی از آنها همین بازیکن را الگویشان قرار داده بودند.

پرسپولیس این فصل بازیکن جوان کم ندارد. وقتی همین جوانان می بینند یک هم تیمی‌شان پس از این همه اتفاقات حاشیه‌ای تحت حمایت باشگاه است، آیا نگرانی برای انجام هر تخلفی خواهند داشت؟ آیا تلاش می کنند از مسائل غیراخلاقی به خاطر نام و اعتبار باشگاه هشان فاصله بگیرندو پرهیز کنند؟

از ماجرای سوشا مکانی عبور کنیم. شرکت نکردن همه بازیکنان پرسپولیس - بجز محسن بنگر - در مراسم یادبود همایون سرطلایی این باشگاه چرا اتفاق افتاده است؟ چرا باید بازیکنان تراکتورسازی هماهنگ شده در این مراسم حضور داشته باشند اما یکی نباید در باشگاه پرسپولیس باشد که بازیکنانش را برای حضور در این مراسم هماهنگ کند؟ آیا آنها فقط موقع اعتصاب برای پول نگرفتن باید یک لیدر داشته باشند و به طور هماهنگ اعتصاب کنند و در تمرینات شرکت نکنند؟

ردپای مسائل فرهنگی در باشگاه پرطرفدار تهرانی را کجا باید دید؟ در چه بخشی و با چه عملکردی؟ قرار است چه زمانی از واژه فرهنگی در این باشگاه خبری شود؟ روی سکوها که خبری از فرهنگ نیست و کافیست داور ناخواسته یک سوت اشتباه بزند، از تنبیه بازیکن متخلف و متهم هم که خبری نیست، از حضور در مراسم بادیود یکی از اسطوره های باشگاه هم که خبری نیست، از...

پس کی می خواهد این باشگاه فرهنگی - ورزشی در بخش مسئولیت اجتماعی اش رخ بنماید و نشان دهد که در کنار ورزش کمی هم فرهنگی است؟