تمام ظرفیت حزب «توسعه و عدالت»، تقویت ائتلاف اصولگرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هاي انتخاباتي حزب توسعه و عدالت از ۲۶ استان برگزار شد و روسای این ستادها به ارائه توضيحاتی از برنامه هاي ستاد های استانی پرداختند.

در اين جلسه عبدالحسين روح‌الامينی دبيرکل حزب توسعه و عدالت ضمن تقدير و تشكر از فعاليت‌های همه جانبه و گسترده ستادهای استانی، اظهار کرد: اينكه حزبی بتواند بالغ بر ٢٢٠ كانديدهای تاييد صلاحيت شده را در سراسر كشور سازماندهی كند عملی بسيار خوب، مهم وبزرگ است.

وی با بیان اینکه مساله واجب امروز كمك به تقويت جبهه اصولگرايان است، گفت: تمام دغدغه من به عنوان دبيركل حزب توسعه و عدالت و اعضای ارشد حزب، تقويت اصولگرايی و اصولگرايان است كه به حفظ و تأمين منافع بيشتر مردم منجر می‌شود.

روح‌الامینی خاطر نشان کرد: ما قبلا قصد داشتیم بصورت مستقل در انتخابات حضور پیدا کنیم اما در حال حاضر نمي‌توانيم به شرايط امروزمان بی تفاوت باشيم زیرا امروز اصولگرايان برای حفظ منافع مردم تصميم به اجماع گرفتند و ائتلاف بزرگ اصولگرايان هم در سراسر كشور قطعا مي‌تواند بار بزرگی از مشكلات مردم بردارد.

عضو شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه اگر مردم به اين ائتلاف اطمينان كنند رونق بيشتر و بهتری در زندگی خود احساس خواهند كرد، گفت: از تمامي روسای استانی می‌خواهم كه تمام ظرفيت عظيم اين تشكيلات را در خدمت جبهه اصولگرايی قرار بدهند تا هم مردم و هم نظام از بركات اين ائتلاف بهره مند شوند.