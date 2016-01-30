سومین نشست صلح‌ افغانستان در اسلام آباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای.بی.سی نیوز»، «سرتاج عزیز» مشاورامور خارجه نخست وزیر پاکستان اظهار داشت: گفتگوها در دور جدید با حضور چین، آمریکا، پاکستان و افغانستان در اسلام آباد برگزار خواهد شد.

پاکستان تاکید کرده اگر شرکت کنندگان در سومین نشست مذاکرات صلح به نقشه راه مطلوبی برسند، از گروه طالبان نیز برای شرکت در آن دعوت خواهد شد.

نخستین نشست چهارجانبه بین افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد برگزار شد و کابل نیز میزبانی دومین نشست را برعهده داشت.

چهار کشور شرکت کننده در این مذاکرات با صدور بیاینه‌ای برای انجام هرچه سریع تر اقدامات لازم جهت برقراری مذاکرات صلح بین شاخه‌های مختلف گروه طالبان و دولت کابل و همچنین مبارزه با تروریسم و تلاش برای نابودی آن در منطقه به توافق رسیدند.

این در حالی است که یکی از اعضای گروه طالبان اعلام کرد: اگر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه مربوط به انسداد دارایی‌ها و محدود کردن سفر خارجی مقامات ارشد طالبان را لغو کند، این گروه در مذاکرات صلح شرکت می‌کند.

در حال حاضر یک گروه انشعابی به سرکردگی «ملا محمد رسول آخوند» از شرکت در مذاکرات صلح اجتناب می‌کند و براساس این گزارش گروه اصلی طالبان به سرکردگی «ملا اختر منصور» نیز پیش‌شرط‌ هایی برای شرکت در این مذاکرات دارد.