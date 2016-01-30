جامعه جهانی با تمام توان تروریسم داعشی را نابود کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، «عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه ای انفجار در مسجد امام رضا (ع) در شهر الاحساء عربستان سعودی را محکوم کرد.

در این بیانیه از مسئولان عربستان سعودی خواسته شده است که تلاش های خود را برای برقراری امنیت به ویژه در حین برگزاری مراسم و آیین عبادی افزایش دهند.

در ادامه این بیانیه عمار حکیم خاطرنشان کرد: حادثه انفجار در مسجد امام رضا (ع) پس از حادثه تروریستی در مسجد امام صادق (ع) صورت می گیرد و این امر اقتضا می کند که مسئولان امنیتی سعودی برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات تروریستی تلاش های جدی کنند.

رئیس مسجد اعلای اسلامی عراق همچنین از جامعه جهانی خواست که با تمام توان، تروریسم داعشی را که موجودیت انسان را هدف قرار داده است نابود کند.

گفتنی است، حمله دو عامل انتحاری به مسجد امام رضا (ع) شیعیان در شهر الاحساء به شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر منجر شد. نیروهای امنیتی سعودی یکی از عاملان انتحاری را بازداشت کردند.