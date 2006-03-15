توربين المللي دوچرخه سواري كرمان فروردين برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" دوچرخه سواران در اين توربه ترتيب مسيرهاي بم - ماهان به طول 155 كيلومتر، كرمان - ماهان به طول 55 كيلومتر، كرمان - سيرجان به طول 184 كيلومتر، سيرجان - سرچشمه به طول 85 كيلومتر، سرچشمه - كرمان به طول 180 كيلومتر و مرحله كريتريوم ( دورامتيازي در داخل كرمان ) را ركابزني خواهند كرد. تاكنون 8 تيم خارجي براي حضور در اين مسابقات اعلام آمادگي كرده اند.