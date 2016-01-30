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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

درخواست کادر فنی از فدراسیون فوتبال؛

احتمال سفر تیم ملی فوتسال به ازبکستان با دو بازیکن بیشتر

احتمال سفر تیم ملی فوتسال به ازبکستان با دو بازیکن بیشتر

کادر فنی تیم ملی فوتسال در صدد است به جای ۱۴ بازیکن با ۱۶ ملی‌پوش در مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا از روز ۲۱ بهمن تا دوم اسفند در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود که تیم ملی ایران در مرحله گروهی با چین، اردن و عراق همگروه است.

کادر فنی تیم ملی فوتسال قصد دارد برای حضور در این مسابقات دو بازیکن بیشتر با تیم ملی به ازبکستان همراه کند تا در صورتی که برای سایر بازیکنان مشکل مصدومیت پیش آمد، دغدغه خاصی در تیم ملی ایجاد نشود.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا هر تیم می‌تواند ۱۶ بازیکن به جام ملتها ببرد ولی AFC فقط هزینه ۱۴ بازیکن را پرداخت می‌کند و هزینه دو بازیکن دیگر بر عهده فدراسیون‌ها خواهد بود.

وی افزود: کادر فنی در نظر دارد ۱۶ بازیکن با خود به ازبکستان ببرد و این منوط به موافقت فدراسیون فوتبال با تامین هزینه ۲ ملی پوش دیگر است.

کد مطلب 3037081

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