سالانه ۲۰۰ هزار نفر در کشور دچار سوختگی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی ده مرده ای گفت: پنجمین همایش کشوری سوختگی به منظور آشنایی دست اندرکاران سوختگی با روش های نوین درمانی سوختگی و ارائه اطلاعات از نظر مشکلات درمانی سوختگی در کشور و با هدف معرفی روش های بهبود LA ۵۰ (کاهش مرگ و میر) که طی آن حیات بیمارانی که از درصد بالای سوختگی برخوردارند حفظ می شود، برگزار می گردد.

رئیس بیمارستان شهید مطهری اظهار داشت: از یک تا ۱۰۰ درصد ممکن است در بیماران سوختگی داشته باشیم و هر چه درصد سوختگی بالاتر باشد، احتمال مرگ و میر افراد بیشتر است و بر اساس آخرین آمار سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار سوختگی در کشور گزارش شده که از این تعداد ۲۰ تا ۲۵ هزار مورد بستری در کشور داریم و چیزی در حدود ۳ تا ۴ هزار نفر در اثر سوختگی های شدید دچار مرگ و میر در کشور می شوند که این امر توجه هر چه بیشتر به بحث پیشگیری و درمان سوختگی را مشخص می کند.

وی عنوان کرد: آخرین دستاوردهای علمی در زمینه روش های پیشگیری، درمان و کنترل عفونت های ناشی از سوختگی و همچنین تکنیکهای پانسمان و مراقبتهای تخصصی بیماران سوخته در جریان پنجمین همایش کشوری سوختگی مورد بحث و بررسی اساتید و اندیشمندان سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

پنجمین همایش کشوری سوختگی به همت مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روزهای ۵ و ۶ اسفند ۹۴ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.