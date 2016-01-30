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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی:

سالانه ۲۰۰ هزار نفر در کشور دچار سوختگی می شوند

سالانه ۲۰۰ هزار نفر در کشور دچار سوختگی می شوند

دبیر اجرایی پنجمین همایش کشوری سوختگی، اظهارداشت: آمار سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار سوختگی در کشور گزارش شده که از این تعداد ۲۰ تا ۲۵ هزار مورد بستری داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی ده مرده ای گفت: پنجمین همایش کشوری سوختگی به منظور آشنایی دست اندرکاران سوختگی با روش های نوین درمانی سوختگی و ارائه اطلاعات از نظر مشکلات درمانی سوختگی در کشور و با هدف معرفی روش های بهبود LA ۵۰ (کاهش مرگ و میر) که طی آن حیات بیمارانی که از درصد بالای سوختگی برخوردارند حفظ  می شود، برگزار می گردد.

رئیس بیمارستان شهید مطهری اظهار داشت: از یک تا ۱۰۰ درصد ممکن است در بیماران سوختگی داشته باشیم و هر چه درصد سوختگی بالاتر باشد، احتمال مرگ و میر افراد بیشتر است و بر اساس آخرین آمار سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار سوختگی در کشور گزارش شده که از این تعداد ۲۰ تا ۲۵ هزار مورد بستری در کشور داریم و چیزی در حدود ۳ تا ۴ هزار نفر در اثر سوختگی های شدید دچار مرگ و میر در کشور می شوند که این امر توجه هر چه بیشتر به بحث پیشگیری و درمان سوختگی را مشخص می کند.

وی عنوان کرد: آخرین دستاوردهای علمی در زمینه روش های پیشگیری، درمان و کنترل عفونت های ناشی از سوختگی و همچنین تکنیکهای پانسمان و مراقبتهای تخصصی بیماران سوخته در جریان پنجمین همایش کشوری سوختگی مورد بحث و بررسی اساتید و اندیشمندان سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

پنجمین همایش کشوری سوختگی به همت مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روزهای ۵ و ۶ اسفند ۹۴ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3037084
حبیب احسنی پور

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