قرارداد با شرکتهای حمل و نقل عراق برای تامین امنیت زائران سامرا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سعید اوحدی به همراه مصطفی قاسمی، مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج وزیارت و طعیمه غلامی، مدیر دفتر نمایندگی ستاد عملیات شمسا در کشور عراق روز جمعه ۹ بهمن ماه به شهر سامرا سفر و به زیارت حرم مطهر امامین عسکریین رفتند و از نزدیک وضعیت اعزام زایران به این مکان مقدس را بررسی کردند.

وی در حاشیه سفر به سامرا گفت: هم اینک در حال برنامه ریزی برای اعزام زائران به سامرا هستیم به همین منظور از زائران ایرانی درخواست داریم از سفر انفرادی یا از طریق دفاتر غیرمجاز، به سامرا برای زیارت حرمین عسکریین، خودداری کرده و برای تامین امنیت خود، تنها از طریق دفاتر مجاز و کاروان زیارتی زیر نظر سازمان حج و زیارت اقدام کنند.

اوحدی گفت: بحث امنیت یکی از مهمترین عوامل مربوط به رفاه زائران در سفر به شهر سامراست که این مساله از نقطه شروع حرکت زمینی زوار مورد توجه ما قرار دارد.وی ادامه داد: در حال حاضر قراردادهای امنیتی با شرکت های حمل و نقل زائران در خصوص هر اتوبوس حامل زائران به سامرا امضا کرده ایم تا به این ترتیب امنیت زائران دفاتر مجاز زیر نظر حج و زیارت، به طور کامل تامین شود.

همچنین رئیس سازمان حج و زیارت با تولیت عتبه امامین عسکریین و سیدمحمد دیدار و گفتگوهای جداگانه داشت و در خصوص اعزام زائران ایرانی به این اماکن مقدس بحث و تبادل نظر کرد.

وی از موافقت شورای عالی امنیت ملی با اضافه شدن مسیر سامرا به بسته سفرهای عتبات عالیات در عراق خبر داد و گفت: سفر رسمی کاروان های زیارتی به سامرا و زیارت مضجع شریف امامان دهم و یازدهم شیعیان، در بسته نوروزی عتبات عالیات ۹۵ پیش بینی شده است.

گفتنی است، دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در سفری که این هفته به عراق داشت، روز چهارشنبه حرم مطهر عسکریین را در سامرا زیارت کرد.