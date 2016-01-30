طلاب مدارس حوزه علمیه قزوین به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علاالدین صفی خانی ظهر شنبه در دیدار با مدیر حوزه علمیه قزوین اظهار کرد: کاروان های راهیان نور فرصت خوبی برای زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادند تا این خاک مقدس را تصرف نکنند.

معاون امور طلاب ودانش آموختگان مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت عظیم فرهنگی است خاطرنشان کرد: رزمندگان دلاور ما با تکیه بر ایمان وتقوا وتوسل به ائمه معصومین توانستند از این خاک مقدس دفاع کرده و در جبهه های حق علیه باطل پیروزی های درخشان وماندگاری از خود بر جای گذارند.

حجت الاسلام صفی خانی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس علاوه بر اقشار مختلف جامعه که در جبهه ها حضور داشتند روحانیون نیز پیشگام در تمام عملیات های مهم بودند که تعداد شهدای روحانیت در کشور و در استان ما خود گواه این مطلب است.

وی ادامه داد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته در تلاش هستیم که کارکنان مرکز مدیریت علمیه قزوین و همچنین طلاب و اساتید مدارس علمیه قزوین به این یادمانهای دفاع مقدس اعزام شوند.

حجت الاسلام صفی خانی بیان کرد: در مدت ۵ روز در این یادمانها تصاویری از حضور طلاب واساتید و روحانیون از طریق روابط عمومی این مرکز ضبط و در شبکه استانی مرکز قزوین پخش خواهد شد.

وی یادآور شد: امسال نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه قزوین هر روز زندگینامه یکی از شهدای طلاب و روحانی در استان قزوین انتشار یافته تا مردم استان قزوین به خصوص نسل نوجوان وجوان با رشادتهای روحانیت استان قزوین در ۸ سال دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.

حجت الاسلام صفی خانی از ساخت فیلم مستند شهدای روحانیت در سال جاری خبر داد و گفت: یکی از اولویت های اصلی این معاونت دیدار با خانواده شهدای روحانیت و همچنین ساخت زندگینامه این شهدا است که با هماهنگی از سوی مدیریت حوزه علمیه قزوین در دستور کار این معاونت قرار دارد.