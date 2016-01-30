سرمربی جدید تیم ملی فوتبال شیلی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «خوان آنتونیو پیتزی» از سوی فدراسیون فوتبال شیلی جایگزین «خورخه سامپائولی» شده است. این مربی ۴۷ ساله آرژانتینی تا پایان رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ هدایت شیلی را بر عهده گرفته است.

طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال شیلی، پیتزی از هفته آینده هدایت این تیم را بر عهده می گیرد.

در این بیانیه آمده است: ما از حضور پیتزی خیلی خوشحالیم چراکه وی در شیلی و آرژانتین با تیم های تحت رهبری خود به عنوان قهرمانی رسیده است.

پیتزی پیش از این به مدت سه سال هدایت تیم فوتبال لئون در لیگ شیلی را بر عهده داشته است.