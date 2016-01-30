حضور چهار دروازه بان در تمرین پرسپولیس/ حضور سوشا و جانشینش!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس امروز در شرایطی پیگیری شد که امروز برای اولین بار در فصل جاری چهار دروازه‌بان در تمرین سرخ‌پوشان حضور پیدا کردند. حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانید.

* علی اکبر طاهری امروز در محل تمرین سرخ‌پوشان حاضر شد و جلسه 30 دقیقه‌ای را با بازیکنان و کادر فنی برگزار کرد.

* الکساندر لوبانف که برای پیگیری کار‌های شخصی‌اش به ازبکستان سفر کرده بود، از امروز در تمرین حضور پیدا کرد.

* محمد انصاری مدافع مصدوم پرسپولیس هم در تمرین امروز تنها به صورت اختصاصی دور زمین دوید.

* تمرین پرسپولیس در شرایطی پیگیری شد که امروز برای اولین بار چهار دروازه‌بان حضور داشتند. این در حالی است که در روز‌های اخیر پرسپولیس تنها با مرتضی قدیمی‌پور تمریناتش را پیگیری می‌کرد.

* سوشا مکانی در حالی در این تمرین حضور دارد و که لوبانف نیز به عنوان جانشین او به تمرینات برگشت.

* سرخ‌پوشان ابتدا به انجام تمرینات بدنسازی زیر نظر مارکو پرداختند. دویدن های سرعتی و استقامتی بین موانع از جمله کار‌هایی بود که کادر فنی برای این جلسه تمرینی در نظر گرفته بود. پرسپولیسی‌ها سپس به مرور تمرینات تاکتیکی مشغول شدند.

* مرتضی قدیمی‌پور و علی محسن‌زاده پس از دقایقی به تمرینات تیمی اضافه شدند. اما لوبانف و مکانی تمریناتشان را زیر نظر ایگور پانادیچ ادامه دادند.

* علی اکبر طاهری برای دقایقی نیز با کریم باقری و محمود خوردبین به صورت اختصاصی صحبت کرد.

* برانکو همچنین تذکرات لازم را به بازیکنانش در آستانه بازی با سپاهان داد و آخرین نکات فنی را به بازیکنان یادآور شد.