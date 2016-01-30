اعلام آثار راه یافته به مرحله‌ دوم بازبینی جشنواره تئاتر تجربه

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار برگزیده هیأت انتخاب این دوره از جشنواره تئاتر تجربه، متشکل از سعید بهنام، اشکان خیلنژاد و رامتین شهبازی پس از بازبینی ۴۷ اثر متقاضی در جشنواره آثار زیر را جهت بازبینی مرحله دوم معرفی کردند:
آلیس/ فائزه خاتمی
تراژدی در لحظهی سفر/ علیرضا اجلی
بیتها/ آریا باغستانی
سویسایدنت/ مرتضی محمدی
کلفتها (من-کوئین)/ آیدا رشدی بنام
شافل/ احمد غظیمی
یک در هفده هزار/ احمد سلگی
هملت شاه دانمارک/ مریم فراهانی پارسا
ماجرای عجیب سگی در شب/ حمیدرضا خسروی
آنلاین/ آزاده محمدیان
کوریولانوس/ حامد اصغرزاده
دشت/ زهرا سادات عظیمینیا
بداهه/ سپیده نظرعلیزاده
ریورساید درایو/ علی حسینزاده
بانوی دریا/ لیلا خسروی
بازی همگانی/ نازنین بهرامی
تاریکی همچون رویا/ کیمیا خطیبزاده
اسبهای پشت پنجره/ مجتبی قربانی
بیا بریم تو دل شب پر ستاره/ مهرداد یاری
کلفتها/ فاطمه ارجمندینژاد
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