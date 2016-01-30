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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

اعلام آثار راه یافته به مرحله‌ دوم بازبینی جشنواره تئاتر تجربه

اعلام آثار راه یافته به مرحله‌ دوم بازبینی جشنواره تئاتر تجربه

آثار راه‌یافته به مرحله‌ دوم بازبینی شانزدهمین جشنواره‌ تئاتر تجربه از سوی دبیرخانه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار برگزیده هیأت انتخاب این دوره از جشنواره تئاتر تجربه، متشکل از سعید بهنام، اشکان خیل‌نژاد و رامتین شهبازی پس از بازبینی ۴۷ اثر متقاضی در جشنواره آثار زیر را جهت بازبینی مرحله‌ دوم معرفی کردند:

آلیس/ فائزه خاتمی

تراژدی در لحظه‌ی سفر/ علیرضا اجلی

بیت‌ها/ آریا باغستانی

سویسایدنت/ مرتضی محمدی

کلفت‌ها (من-کوئین)/ آیدا رشدی بنام

شافل/ احمد غظیمی

یک در هفده هزار/ احمد سلگی

هملت شاه دانمارک/ مریم فراهانی پارسا

ماجرای عجیب سگی در شب/ حمیدرضا خسروی

آنلاین/ آزاده محمدیان

کوریولانوس/ حامد اصغرزاده

دشت/ زهرا سادات عظیمی‌نیا

بداهه/ سپیده نظرعلیزاده

ریورساید درایو/ علی حسین‌زاده

بانوی دریا/ لیلا خسروی

بازی همگانی/ نازنین بهرامی

تاریکی همچون رویا/ کیمیا خطیب‌زاده

اسب‌های پشت پنجره/ مجتبی قربانی

بیا بریم تو دل شب پر ستاره/ مهرداد یاری

کلفت‌ها/ فاطمه ارجمندی‌نژاد

کد مطلب 3037112
آروین موذن زاده

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