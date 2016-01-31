  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۹

ترافیک تورنمنت‌های مختلف کشتی؛

هفته شلوغ گوش‌شکسته‌های دنیا/ جام یاریگین هم از سکه افتاد!

هفته شلوغ گوش‌شکسته‌های دنیا/ جام یاریگین هم از سکه افتاد!

طبق تقویم اتحادیه جهانی کشتی طی روزهای ۸ تا ۱۱ بهمن ماه، پنج تورنمنت بین المللی معتبر دنیا در حال برگزاری است که این اتفاق بیش از همه به ضرر روس‌ها تمام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها شاهد ترافیک تورنمنت های بین المللی کشتی در نقاط مختلف دنیا هستیم که به نوعی بسیاری از کشورهای صاحب نام را درگیر خود کرده است.

در این راستا، جام بین المللی دیوید شولتز از رقابت‌های معتبر آمریکا در روزهای ۸ تا ۱۱ بهمن ماه در کلرادو آمریکا برگزاری می شود و جالب آنکه حضور تنها یک کشتی‌گیر خارجی (بیکزاد عبدالرحمن اف ازبکستانی) در این مسابقات است.

رقابت‌های بین المللی جام یاریگین روسیه نیز دست کمی از این مساله نداشت و این مسابقات در حالی از دیروز (جمعه) در کراسنویارسک روسیه آغاز شده که به جز روسیه، تنها پنج کشور خارجی در این مسابقات شرکت کرده‌اند. بدین ترتیب تیمهای آمریکا، یونان، ژاپن، قزاقستان و مغولستان در این مسابقات حضور دارند که حتی از این جمع،  یونان و ژاپن هم تنها با یک کشتی گیر در بخش کشتی آزاد این رقابت‌ها حضور دارند و تعداد کشتی گیران خارجی حاضر در این رقابت ها نیز کمتر از ۲۰ نفر است!

رقابت های جام دانکلوف و نیکولاپتروف نیز از دیروز در کشور بلغارستان آغاز شده که تعداد تیمهای شرکت کننده در این مسابقات نیز کمتر از ۱۰ کشور و اغلب اروپایی است و تیم های آزاد و فرنگی کشورمان نیز در رده سنی جوانان در این مسابقات که در رده بزرگسالان برگزارمی شود شرکت کرده است.

جام پاریس نیز از امروز با حضور آزادکاران کشورمان در فرانسه آغاز شده و کشتی گیرانی از کشورهای آمریکا، مغولستان، گرجستان، بلاروس و مجارستان در این رقابت‌ها حضور دارند.

مسابقات جام وهبی امره ترکیه نیز در رشته کشتی فرنگی از امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.

همچنین مسابقات تست المپیک ۲۰۱۶ برزیل در رشته زنان نیز در برزیل در حال برگزاری است.

اما آنچه مسلم است، ترافیک برگزاری تورنمنت‌های پرتعداد بین المللی در این هفته بیش از هر کشوری، روسیه را با مشکل کرد و به نوعی جام معتبر یاریگین را از نیز سکه انداخت.

کد مطلب 3037113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه