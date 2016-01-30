سردار سید حسن شکوری به کاروان شهدای دفاع مقدس پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن شکوری که از ناحیه سر و گردن مجروح و جانباز ۶۳ درصد بود عصر دیروز جمعه شربت شهادت را نوشید و ظهر امروز شنبه در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز بر دوش مردم مومن و انقلابی تبریز تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید شکوری که ۸۴ ماه سابقه حضور در جبهه های حق علیه باطل را داشت مدتی نیز فرماندهی گردان رزمی لشگر ۳۱ عاشورا در دوران جنگ، جانشین منطقه مقاومت بسیج استان و رئیس دفتر مهندسی سپاه شمالغرب کشور و فرمانده عملیات سپاه مهاباد را در کارنامه نظامی خود داشت.

وی همچنین سه دوره به عنوان نماینده مردم تبریز در شورای اسلامی این کلانشهر انجام وظیفه کرده است.