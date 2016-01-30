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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

کتاب «نشانه در آستانه» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «نشانه در آستانه» نقد و بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «نشانه در آستانه» به همت موسسه شهر کتاب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نشانه در آستانه» نوشته‌  امیرعلی نجومیان که جستارهایی در نشانه‌شناسی است به همت فرهنگ نشر نو منتشر شد. مولف در این اثر در بخش نخست به بررسی روند تحول نظری نشانه‌شناسی از پارادایم ساختگرا به پساساختگرا می‌پردازد و سپس در بخش دوم، رویکرد نقد نشانه‌شناسی پساساختگرا را در متون هنری مانند نقاشی، فیلم، معماری و عکس و همچنین در آثار ادبی در عمل به نمایش می‌گذارد.

نشست هفتگی شهر کتاب در سه‌شنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «نشانه در آستانه» اختصاص دارد که با حضور  احمد پاکتچی،  آزیتا افراشی و  امیرعلی نجومیان در مرکز فرهنگی شهر‌کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 3037118
خداداد خادم

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