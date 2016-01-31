ذهنیتی که مدافع ملی پوش استقلال باید از بین ببرد

به گزارش خبرنگار مهر، خبر کوتاه بود و مشخص: «احتمالا خسرو حیدری به دلیل مصدومیت سه هفته لیگ را از دست خواهد داد». این خبر در ماهیت خود می‌تواند برای هر بازیکنی رخ دهد، کافی است کشیدگی عضله پیش بیاید که در این صورت بازیکن باید سه هفته تمرین نکند تا ماهیچه‌ها در محل کشیدگی به حالت قبلی برگردند.

با این حال باید تاکید کرد که این اتفاق بیش از اندازه استاندارد برای خسرو روی می‌دهد. او هم امسال و هم سال قبل مصدومیت‌های زیادی را تجربه کرده و عملا به اوج آمادگی نرسیده است. او هرگاه که می‌رود تا در کوران مسابقات به اوج برسد با مصدومیت مواجه می‌شود. خسرو حیدری روزی روزگاری برای هر تیمی که در آن بازی می‌کرد حداقل پانزده پاس گل می داد. او به راحتی آب خوردن از بازیکن رودر روی خود عبور می‌کرد و توپ را روی بند کفش بازیکن هم تیمی خود فرود می‌آورد.

از آن خسرو مدت‌هاست که خبری نیست او البته همین امسال هم در دربی پاس گل داد اما یک یا چند بازی ملاک ارزشیابی یک بازیکن نیست و باید دید این بازیکن در کل فصل چه می کند؟ خسرو حیدری سال گذشته هم مورد انتقاد امیر قلعه نویی قرار گرفت و حالا باید دید آیا می‌تواند تصور تمام شدن را از ذهن هواداران و کارشناسان بیرون کند؟

با ادامه این روند خسرو متضرر می شود و جوان‌ها جای او را می‌گیرند. باید صبر کرد و دید که کار به کجا می‌کشد و چگونه هافبک و مدافع راست استقلال دوباره به اوج بر می‌گردد.