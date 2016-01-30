به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در حاشیه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری با رسانه‌ها و در پاسخ به سئوالی درباره ارزیابی وی از روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و عدم احراز صلاحیت چهره‌هایی همچون سیدحسن خمینی گفت: معتقدم شکایات و اعتراضات باید مسیر قانونی خود را طی کند.

وی تاکید کرد: اگر غیر از این باشد، آرامش جامعه به هم می‌ریزد، فتنه ۸۸ به این علت به وجود آمد که افراد اعتراضات را به جای مسیر قانونی، خیابانی کردند؛ در حالیکه شکایت و اعتراض حق افراد است و باید پیگیری قانونی شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر شکایت‌ها از مسیر قانونی طی نشود، این به نفع هیچکس نخواهد بود.

رضایی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بررسی صلاحیت‌ها اظهار داشت: امروز در مجمع هیچ بحثی در رابطه با ردصلاحیت‌ها مطرح نشد و من نیز چون اطلاع دقیقی از استدلال هیات‌های نظارت ندارم، نمی‌توانم قضاوتی بکنم؛ باید نظر هیات‌های نظارت را هم بشنوم تا بتوانم در این رابطه قضاوت کنم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به اندازه کافی از همه گروه‌ها در انتخابات حضور دارند، خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعاتی که به من داده‌اند، اصلاح‌طلبان ۲.۵ برابر کرسی‌های مجلس نامزد دارند و اصولگرایان تقریبا سه برابر و مستقل‌ها نیز تقریبا سه برابر کرسی‌های مجلس در این انتخابات نامزد دارند.

پافشاری بر روی سلیقه‌های مختلف به وحدت ملی آسیب می‌رساند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره ارزیابی وی از روند ائتلاف و وحدت اصولگرایان در انتخابات پیش‌رو گفت: من همیشه طرفدار وحدت بوده‌ام و معتقدم بدون آن نمی‌توان کشور را اداره کرد؛ حالا چه وحدت اصولگرایان باشد و چه وحدت و انسجام ملی.

رضایی تاکید کرد: تفرقه و پافشاری بر روی سلیقه‌های مختلف، هم به اصولگرایان آسیب وارد می‌کند و هم به وحدت ملی.

دولت قراردادهای کاغذی را به قراردادهای واقعی تبدیل کند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره راهکار پیشنهادی وی برای خروج دولت از رکود، گفت: برای خروج دولت از رکود باید محیط کسب و کار در داخل کشور بهبود یابد.

رضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه ما در جدول دیده‌بانی کسب و کار در جهان ۱۲۰ تا ۱۳۰ است؛ بدون اینکه بهبودی در کسب و کار ایجاد شود، سرمایه‌گذاران خارجی دل به سرمایه‌گذاری نخواهند داد.

وی ادامه داد: دولت باید از حالت مصرفی به تولیدی کشیده شود و باید تلاش کند تولید ملی رونق یابد؛ در این صورت درآمدهای کافی برای عملیاتی کردن این قراردادها به وجود می‌آید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر میلیاردها دلار قرارداد ببندیم و جیبمان خالی باشد یا ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت باشد، این قراردادها به صورت آرمانی و بر روی کاغذ باقی خواهد ماند؛ بنابراین باید کاری کرد که این قراردادها از حالت کاغذی به واقعی تبدیل شود و دولت از حالت مصرفی به تولیدی کشیده شود.

تصویب ۵ سیاست از ۱۸ سیاست کلی نظام در بخش خانواده

رضایی در ادامه با اشاره به جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: در جلسه امروز سیاست‌های کلی خانواده که از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای مشورت به مجمع ارسال و در کمیسیون فرهنگی، علمی و اجتماعی دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفته بود، بحث و بررسی شد و ۵ سیاست از ۱۸ سیاست پیشنهادی به تصویب رسید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جزئیات این سیاست‌ها گفت: بر اساس این سیاست‌ها مهمترین مسئله این است که خانواده باید واحد بنیادین و سنگ‌بنای جامعه اسلامی باشد و جامعه نیز بدون تکیه بر خانواده نمی‌تواند شکل بگیرد و اگر فرهنگ اومانیستی غربی وارد جامعه ما شود که امروز نیز متاسفانه وارد شده، طلاق و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: در بند اول این سیاست‌ها تاکید شده است که ایجاد جامعه خانواده‌محور بر پایه الگوی اسلامی خانواده باید مدنظر باشد؛ محور قرار گرفتن خانواده در سیاستگذاری‌های کشور و نظام شهرسازی و همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی از دیگر بخش‌های این سیاست‌هاست.

رضایی، برجسته‌کردن کارکردهای خانواده و مسجد برای صیانت از خانواده و ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ازدواج دختران و پسران و نفی تجرد و ارتقای همه سرمایه‌های اجتماعی برای تقویت خانواده را از دیگر بخش‌های سیاست‌های کلی خانواده خواند که به تصویب مجمع رسیده است و خاطرنشان کرد: احتمالا تا پایان سال این سیاست‌ها را محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد خواهیم کرد.

عده‌ای می‌گویند نمی‌توان اقتصاد کشور را بدون آمریکا حل کرد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از نشست خبری خود با تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی ملت بزرگ ایران بر استبداد داخلی و استکبار جهانی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی با شعار پیروزی خون بر شمشیر توانست یکی از بزرگترین ابرقدرت‌ها یعنی آمریکا را به زانو دربیاورد و نشان داد که ملت‌ها با دستِ‌خالی نیز می‌توانند حقوق خود را احیا کنند.

وی ادامه داد: در دفاع مقدس نیز ملت ایران با دستِ‌خالی توانست اجتماع ابرقدرت‌ها را که آمریکا و شوروی پشت‌سر صدام قرار داشتند، به زانو دربیاورد و در مجموع بزرگترین پیام این انقلاب آن است که ما می‌توانیم.

رضایی تاکید کرد: شرایط امروز کشور و توانمندی‌ها و تجربه ملت نسبت به ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خیلی بیشتر است و لذا نباید به یأس و ناامیدی که عده‌ای در کشور دامن می‌زنند، گوش داد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح این نکته گفت: امروز خیلی‌ها در صدد این هستند که القاء کنند که اگر ایران وضع خود را نسبت به آمریکا و دیگر قدرت‌ها تعیین نکند، نمی‌تواند به مسیر خود ادامه دهد؛ در دوران پیش از انقلاب و در دفاع مقدس نیز عده‌ای همین حرف‌ها را تکرار می‌کردند و امروز نیز می‌گویند که اقتصاد کشور را نمی‌توانید حل کنید.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این حرف‌ها تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان داد که می‌توان با اتکا به توان خود از این موانع عبور کرد.