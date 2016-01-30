انتشار آلبوم تراژدی انسانی ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموریت STS-۵۱-L بیست و پنجمین پرتاب شاتلهای فضایی و دهمین مأموریت شاتل چلنجر به شمار می آمد که در تاریخ ۲۸ ژانویه سال ۱۹۸۶ از تأسیسات ۳۹-B ناسا در مرکز فضایی کندی فلوریدا به فضا پرتاب شد. اما این مأموریت تنها ۷۳ ثانیه به طول انجامید.

بروز نقص فنی که درحقیقت ناشی از عملکرد ناقص یک حلقه کوچک عنوان شده بود در نهایت به انفجار مخزن بزرگ سوخت آن منجر شد تا پایانی غمبار باشد برای یکی از مأموریتهای همیشگی شاتلهای فضایی. این حادثه که با کشته شدن هر هفت فضانورد آن در آسمان فلوریدا و در برابر دیدگان هزاران علاقمند حاضر در محل پرتاب صورت گرفت شوک بزرگی به صنعت روبه رشد مأموریتهای فضایی سرنشین دار جهان به حساب می آمد.

حادثه انفجار شاتل چلنجر نخستین تراژدی انسانی در تاریخ مأموریتهای شاتل ناسا به شمار می آمد که در ادامه با انفجار شاتل کلمبیا، البته این بار در راه بازگشت به زمین و باز هم در برابر دیدگان هزاران علاقمند بر روی زمین تکمیل شد.

اکنون ناسا به احترام قربانیان آن حادثه و همزمان با سی امین سال انفجار شاتل چلنجر، آلبومی از تصاویر مربوط به این رویداد تلخ را منتشر کرده است.

هفت فضانورد آخرین مأموریت چلنجر در آخرین عکس یادگاری قبل از پرتاب شاتل



کریستا مک آلیف (راست) و باربارا مورگان (چپ). مورگان فضانورد ذخیره کریستا بود

فضانوردان آخرین مأموریت شاتل در حین تمرینات آماده سازی



یخ زدن تأسیسات و بخشهایی از شاتل یک روز قبل از پرتاب آن که تصور می شود ارتباط مستقیمی با این فاجعه داشته است



فضانوردان آخرین مأموریت چلنجر در حال وارد شدن به شاتل

لحظه آخرین پرتاب شاتل چلنجر



لحظه انفجار شاتل چلنجر



بقایای شاتل چلنجر



یادبود هفت فضانورد قربانی شاتل چلنجر