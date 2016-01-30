به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیتچیان ظهر امروز در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص بحرانیتر شدن وضعیت ذخایر آب دشتها و احتمال فرونشستهای بزرگ در برخی کلانشهرها مانند تهران و هشدارهایی که در این زمینه وجود دارد، گفت: روز به روز دشتهای ممنوعه و بحرانی بیشتر میشود که دلیل آن این است که میزان برداشتها از آبهای زیرزمینی افزایش یافت.
وی افزود: واقعاً بسیاری از دشتها با بیلان منفی مواجهاند؛ به این معنی که آبی که برداشته میشود، از میزان ورود ذخایر جدید بیشتر است؛ از این رو مشکلات بالا رفته و این شرایطی که در دریاچه ارومیه و تالابها میبینیم، در دریاچههای زیرزمینی اتفاق افتاده و آنها نیز در حال خشک شدن هستند.
وزیر نیروبیان داشت: دچار غفلت شدهایم و عواقب آن این است که خشک شدن تالابها را داریم و زمانی که آب از لایههای زمین خارج میشود، دشت دچار فروچاله و فرونشست شده و ما با این مسئله مواجه هستیم.
چیتچیان ادامه داد: در تهران سالیانه ۳۶ سانتیمتر نشست زمین را داریم که تاسیسات و ساختمانها را در خطر تخریب قرار میدهد؛ بنابراین کاری که ما کردیم، این است که ابتدا برنامهریزی شده از برداشت سالیانه ۵.۷ میلیارد مترمکعب آب از ذخایر زیرزمینی جلوگیری شود.
وی بیان داشت: همچنین با تجدیدنظر در صدور پروانه چاهها، بستن چاههای غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و توسعه فعالیتهای کشف و بازرسی در این زمینه گام برداشتهایم و در قدم اول باید اضافه برداشتها را متوقف کنیم.
وزیر نیرو افزود: بعد از آن، سالی پنج میلیارد مترمکعب از ذخایر تجدیدشونده کمتر برداریم که بتوانیم در طی ۲۰ الی ۲۵ سال به سطح ایستایی اولیه و احیای دشتها برسیم که این موضوع یک فرآیند تدریجی است.
چیتچیان افزود: با صراحت تمام این موضوع در برنامه ششم توسعه آمده است که تا آخر این برنامه باید به جایی برسیم که میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی کشور ۱۱ میلیارد مترمکعب کمتر شود که در این زمینه وزارت نیرو با کمک وزارت جهادکشاورزی، دستگاه قضایی، استانداریها و دستگاههای دیگر وارد شده است.
وی در زمینه اتخاذ تدابیر جدید تامین آب و برق مورد نیاز کشور در سال آینده گفت: به زودی برنامهریزیها در این زمینه شروع میشود ولی با احتمال اینکه مصرف برق در سال آینده به ۵۶ هزار مگاوات هم برسد و ما ۲۶۰۰ مگاوات بتوانیم ظرفیت جدید ایجاد کنیم، باید برنامهریزیهای دقیقی داشته باشیم تا از خاموشیهای احتمالی جلوگیری شود.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در صورت عدم رعایت درست مصرف برق، در سال آینده احتمال خاموشی نیز وجود دارد، گفت: در بخش آب با بهبود بارشهای اخیر، نگرانیهای ما در شهرهایی مانند تهران و برخی شهرهای خوزستان کاهش یافته است اما برای تامین آب در شهرهایی مانند کرمان و مشهد و همچنین شیراز، نگرانیهایی وجود دارد.
چیتچیان با اشاره به اینکه نگرانی درباره مسائل آبی سنندج به دلیل بارشهای اخیر رفع شده است، گفت: در شهر بندرعباس نگرانیها کم شده و به طور کلی وضعیت تامین آب شرب سال آینده نسبت به امسال بهتر است ولی چون توزیع بارشها یکسان نبوده، نگرانیهایی همچنان وجود دارد و مردم باید در مصرف آب همکاری کنند.
وی درباره طرح قطع آب مشترکان پُرمصرف گفت: امیدواریم شرایط مصرف آب به نحوی باشد که نیاز به قطعی آب نداشته باشیم ولی به دلیل عدم توجه کافی برخی شهروندان، ما پیشنهاد کرده بودیم که مصارف پرمصرفها به صورت موقت قطع شود که بخشی از آن تصویب شده و در فصول پرمصرف اگر ناچار شویم این مقررات را درباره مشترکان پرمصرف اعمال خواهیم کرد.
وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برنامه جدیدی برای افزایش قیمت آب و برق دارد؟ اظهارداشت: تاکنون درباره افزایش قیمت آب و برق هیچ تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. البته قیمت آب همین دو ماه پیش افزایش یافت، بنابراین قطعاً در طول سالجاری افزایش قیمت در بخش آب نخواهیم داشت.
چیت چیان افزود: خوشبختانه امسال بارندگی خوبی در کشور داشتهایم و از ابتدای مهرماه تا ۷ بهمنماه ۱۳۴ میلیمتر بارش گزارش شده که در مقایسه با سال گذشته ۶۰ درصد و نسبت به درازمدت ۲۵ درصد افزایش نشان میدهد. به جز استانهای اصفهان، خراسان جنوبی و رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و یزد در باقی استانها افزایش بارش را داشته ایم.
وی با بیان اینکه تا امروز ۱۴ میلیارد مترمکعب ورودی بهسدهای کشور داشته ایم ادامه داد: این حجم ورودی در مقایسه با سال گذشته ۸۶ درصد افزایش نشان میدهد، چرا که بیشتر بارشها در ارتفاعات صورت گرفته و در سدها ذخیره شده، اما در سالهای گذشته عمده بارشها در دشت و کوهپایه روی میداد و آب به مخزن سدها اتفاق نمیافتاد.
وزیر نیرو ادامه داد: هماکنون از ۴۹ میلیارد مترمکعب حجم مخزن سدها ۴۸ درصد پُر آب شده و ما امیدواریم این روند در ماهها و سالهای آینده ادامه یابد، اما نکته مهم این است که شرایط خوب بارش امسال به دلیل ۱۵ سال خشکسالی و اثرات تجمعی آن نتوانسته آثار خشکی را در کشور جبران کند، ولی امیدواریم با ادامه ترسالی در ماههای آینده تا حد زیادی جبران شود.
چیتچیان با اشاره به اهمیت طرح احیای دریاچه ارومیه برای وزارت نیرو گفت: در سالهای گذشته در هر سال ۴۰ تا ۴۵ سانتیمتر کاهش ارتفاع داشتهایم، اما امسال این کاهش ۱۱ سانتیمتر گزارش شده و تقریبا به شرایط تثبیت دست یافته ایم. در حوضه ارومیه میزان بارش در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد کاهش یافته، اما از آنجا که اغلب بارش به صورت برف بوده است، امیدوایم در روزهای آینده شرایط بهتری داشته باشیم.
وی به برنامه رهاسازی آب سدها طبق برنامه احیا اشاره کرد و گفت: ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب از سد بوکان رهاسازی شده و این رهاسازی ادامه خواهد داشت تا به تثبیت دریاچه کمک کند و به اهداف ستاد احیا برسیم. چیتچیان با بیان اینکه در دریاچه سدهای پنجگانه استان تهران ۴۶ درصد افزایش ورودی داشته ایم گفت: تقاضای من از مردم ادامه تلاشها در صرفه جویی آب است، چراکه بدون صرفهجویی در تابستان به مشکل خواهیم خورد.
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