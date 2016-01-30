گردشگری معدن در کرمان تقویت می شود/راه اندازی موزه معدن

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی صبح شنبه در نشست با مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان و تنی چند از مسئولین شهرستان زرند، گفت: استان کرمان دارای ظرفیت های بی نظیری به لحاظ گردشگری است که برخی از آنها مورد غفلت قرار گرفته است.

وی از کرمان به عنوان بهشت معادن نام برد و افزود: ظرفیت گردشگری معدن در این استان مورد توجه قرار نگرفته است.

وفایی از راه اندازی تورهای ویژه معادن استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: معاون فعال و متروکه فراوانی در شهرستان های زرند، کوهبنان و راور وجود دارد که می توان از آنها برای رونق گردشگری بهره برد.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ گردشگری معدن در جامعه تصریح کرد: معادن متروکه به عنوان مکان هایی که روزگاری محل کار و تلاش بوده اند یکی از جاذبه های گردشگری به شمار می روند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: بعد از پایان عمر معادن می توان با ایمن سازی و ایجاد زیرساخت های لازم از این ظرفیت برای رونق صنعت گردشگری بهره برد.

وفایی از معادن سنگ های قیمتی و زغال سنگ به عنوان معادنی که به لحاظ ژئوتوریستی مورد توجه گردشگران قرار دارد نام برد و تصریح کرد: یکی از ویژگی های معادن زغال سنگ امکان حضور گردشگران در زیرزمین است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: موزه معدن با همکاری شرکت زغال سنگ در کرمان راه اندازی می شود.

وی یادآور شد: برگزاری جشنواره معادن در شهرستان های استان کرمان می تواند باعث افزایش ارزش گردشگری معدن و فرهنگ سازی در این خصوص شود.