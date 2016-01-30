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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور:

۳۷ نمایشگاه از اسناد و عکس‌های دوران انقلاب در همدان دایر می‌شود

۳۷ نمایشگاه از اسناد و عکس‌های دوران انقلاب در همدان دایر می‌شود

همدان- مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: ۳۷ نمایشگاه از اسناد و عکس های مربوط به روزهای انقلاب در دهه فجر در همدان دایر خواهد شد.

سید قاسم بلوری در گفتگو با مهر افزود: به منظور برگزاری این نمایشگاه ها، تعداد ۳۰۰ قطعه عکس و سند مربوط به فعالیت های مردمی، صحنه های درگیری مردم با نیروهای ژاندارمری، تظاهرات و راهپیمایی ها و سخنرانی شخصیت های مذهبی و انقلابی جمع آوری، ویرایش و در قطع ۳۰*۴۰ همراه با زیرنویس طراحی شده است.

وی عنوان کرد: پیرو مکاتبه با دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مراکز دولتی، لوح فشرده اسناد و عکس ها برای چاپ و برگزاری نمایشگاه های حقیقی و دیجیتالی در اختیار آنها قرار می گیرد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور عنوان کرد: این نمایشگاه ها به عنوان فعالیت های مشترک بین سازمانی و با هدف صرفه جویی در بودجه دستگاه ها مورد توجه مدیران و مسئولان روابط عمومی دستگاه ها قرار گرفته است.

بلوری برگزاری نمایشگاه روزهای انقلاب به روایت تصویر در ساختمان مرکز اسناد ملی همدان و برگزاری نمایشگاه اسناد و عکس های انقلاب در میدان مرکزی شهر همدان و در مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با همکاری شورای سیاست گذاری تبلیغات اسلامی استان را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

وی گفت: همکاری با صدا و سیمای مرکز همدان برای تولید ۱۰ برنامه مستند تلویزیونی با موضوع انقلاب و همکاری با مطبوعات و خبرگزاری ها برای تولید گزارش ها و یادداشت های مربوط به دهه فجر از دیگر برنامه های مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران است.

کد مطلب 3037141

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