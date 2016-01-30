راه ارتباطی ۵۰ روستای زنجان بازگشایی شد

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان با اشاره به بارش قابل توجه برف در سطح استان و مسدود شدن راه های مواصلاتی، گفت: با تلاش راهداران راه ارتباطی ۵۰ روستای استان بازگشایی شد.