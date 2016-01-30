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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۰

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان:

راه ارتباطی ۵۰ روستای زنجان بازگشایی شد

راه ارتباطی ۵۰ روستای زنجان بازگشایی شد

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان با اشاره به بارش قابل توجه برف در سطح استان و مسدود شدن راه های مواصلاتی، گفت: با تلاش راهداران راه ارتباطی ۵۰ روستای استان بازگشایی شد.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارشی که طی چند روز گذشته در استان زنجان حاکم بود راه ارتباطی ۵۰ روستا در حوزه استحفاظی زنجان، زنجانرود، طارم و ماهنشان که با تلاش راهداران همه این راه ها صبح امروز بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای تردد در راه های ارتباطی استان زنجان وجود ندارد.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: راهداری با بیش از ۴۵۰ راهدار و ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در ایان زمستان خدمات رسانی می کند.

وی افزود: مردم عزیز به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان یادآور شد: همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده‌ها باخبر شوند.

خوشکام گفت: تاکنون با توجه به برودت هوا مشکلی در محورهای مواصلاتی استان رخ نداده و کلیه محورهای مواصلاتی زنجان باز است.

کد مطلب 3037144

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