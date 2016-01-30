برگزاری رفراندم برای تمدید فرماندهی «راحیل شریف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «محمود اختر نقوی» یکی از مقامات ارشد قضایی پاکستان، رئیس جمهور،نخست وزیر، وزیر دفاع، دادگستری، وزارت کشور و کمیسیون انتخابات پاکستان را طرفین این درخواست قرار داده است.

در این درخواست ذکر شده است با توجه به اینکه دوره فرماندهی ژنرال «اشفاق پرویز کیانی» فرمانده سابق ارتش پاکستان برای دوره ای سه ساله تمدید شده بود بدین منوال و با توجه به مصالح کشور و امنیت ملی دوره فرماندهی «راحیل شریف» نیز تمدید شود.

در ادامه آمده است از دادگاه عالی پاکستان خواسته شده است حکم تمدید فرماندهی «اشفاق پرویز کیانی» فرمانده اسبق ارتش پاکستان استعلام شود و کمیسیون انتخابات پاکستان با برگزاری انتخابات در کشور رفراندم انجام دهد.

لاز به ذکر است چند روز پیش نیز محمود اختر نقوی درخواستی مبنی به تمدید دوره فرماندهی راحیل شریف بر ارتش پاکستان را به دادگاه عالی پاکستان ارسال کرده بود. راحیل شریف در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده است که تمایلی برای تمدید دوره فرماندهی خود بر ارتش پاکستان را ندارد.