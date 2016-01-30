به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ستاد انتخاباتی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر صبح امروز شنبه ۱۰ بهمن ماه با حضور رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما، علی آشتیانی پور رییس ستاد انتخابات بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و پرویز پرستویی بازیگر سینما و تلویزیون برگزار شد. در این نشست قرار بود که محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشته باشد که به دلیل پاره ای از مشکلات در این جلسه حضور نداشت.

بعد از جشنواره فجر نشست خانه سینما برگزار می‌شود

رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما با تشکر از محسن شاه ابراهیمی برای بازسازی سالن سیف‌الله داد، گفت: اگر در طول مدت حضور خود در خانه سینما نشست خبری و یا مصاحبه ای نداشته ام، به این دلیل بود که برای تنش ها و مشکلاتی که پیش از این خانه سینما با آن مواجه بود سیاست سکوت را انتخاب کردیم، اما بعد از برگزاری جشنواره فیلم فجر نشستی برای توضیح وضعیت خانه سینما طی یک سال گذشته برگزار می کنیم.

وی با اشاره به حضور خود به عنوان دبیر بخش بین الملل سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر توضیح داد: کارهای زیادی برای اجرای این بخش انجام شده است و طرح های بسیاری برای این جشن در دست اجرا است. خوشبختانه نسبت به دوره قبل در زمینه بخش های اجرایی بسیار جلوتر هستیم و تا امروز فیلم ها انتخاب و مهمانان دعوت شده‌اند.

مدیرعامل خانه سینما بیان کرد: اگر بگوییم جشنواره فیلم فجر یک میراث مهم فرهنگی کشور است، اشتباه نکرده ایم؛ چراکه بیش از ۳۰ دوره است که این جشن به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی کشور برگزار می شود و به عنوان یکی از آثار فرهنگی کشور همه باید دست به دست هم دهیم و از آن محافظت کنیم.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم فجر در بخش مردمی نسبت به دیگر جشنواره های بین المللی تقریبا بی نظیر است و نمونه مشابه ای ندارد و می توان به آن به عنوان یک سرمایه ملی نگاه کرد.

این کارگردان سینما با اشاره به سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران توضیح داد: این سیمرغ از جمله سیمرغ های بسیار مهم در سینمای ایران است و من همیشه آرزو داشتم تا این سیمرغ را بدست آورم، چرا که برای بدست آوردن این سیمرغ علاوه بر تخصص فیلمسازی باید نسبت به ذائقه مخاطب شناخت داشته باشیم.

انتخابات امن و مورد اعتماد است

مدیرعامل خانه سینما بیان کرد: امسال در بخش انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، تغییرات روبنایی انجام شده است، البته ما عادت داریم بشنویم که همه تغییرات زیربنایی انجام می دهند اما تغییرات زیربنایی نیاز به سال ها زمان دارد. تغییر اصلی در این بخش، درباره شکل جمع آوری آرا است که این امر روی همان پایه تغییرات سال های گذشته است که البته رنگ و لعاب زیباتری دارد.

مدیرعامل خانه سینما گفت: به همه کسانی که فیلم آنها توسط مردم مورد داوری قرار می گیرد، این اطمینان را می دهم که امسال یکی از امن ترین و مورد اعتمادترین انتخابات در حوزه سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشگران انجام می شود.