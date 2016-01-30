درگیری مرگبار در مرغ فروشی/ قاتل خودش را تسلیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر شامگاه ۶ بهمن ماه وقوع یک فقره نزاع و درگیری در خیابان ناطقی – خیابان زرین خامه، به کلانتری ۱۰۹ بهارستان اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در محل و بررسی های اولیه مشخص شد فردی بنام "علی . ش" ( ۳۵ ساله ) طی یک نزاع و درگیری مورد اصابت ضربه چاقو از ناحیه چپ سینه قرار گرفته و در ادامه به علت شدت ضربه و اصابت چاقو به عضو حیاتی بدن، فوت کرده است.

پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شناسایی قاتل

در همان تحقیقات اولیه از شاهدان صحنه جنایت مشخص شد که قتل توسط کارگر یک مغازه مرغ فروشی در خیابان ایران به وقوع پیوسته است. بلافاصله با شناسایی محل استراحت متهم "حسین . الف" ( ۲۲ ساله ) در خیابان ایران، کارآگاهان به این محل مراجعه و در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که وی با پایان دوران خدمت سربازی در مغازه مرغ فروشی مشغول بکار شده،طی این مدت نیز بارها با مقتول اختلاف و درگیری داشته و سرانجام ۶ بهمن ماه طی یک درگیری خیابانی، "علی " را به قتل رسانده و پس از آن از تهران متواری شده است.

من قاتل هستم

همزمان با آغاز اقدامات پلیسی برای دستگیری متهم، تحقیقات از خانواده متهم و آموزش آنها برای معرفی متهم در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

بعد از ظهر ۸ بهمن ماه، متهم پرونده جنایت خیابان زرین خامه با مراجعه به کلانتری باقرآباد خود را به پلیس تسلیم کرد.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با حضور در کلانتری باقرآباد، متهم را به اداره دهم منتقل کردند، متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتا به داشتن اختلاف با مقتول و ارتکاب جنایت اعتراف اما در ادامه تحقیقات، اظهارات متفاوتی را در خصوص انگیزه واقعی جنایت اعلام کرده است.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت و دیگر شواهد و دلایل به دست آمده در تحقیقات پرونده، متهم با قرار بازداشت موقت و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.