۱۳۶۱ روستا از اینترنت پرسرعت بی سیم بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات در سفر قبلی به سیستان و بلوچستان خبر از برخورداری بیش از سه هزار روستای استان از اینترنت پرسرعت داده بودند که امروز در هزار و ۳۶۱ روستا این طرح افتتاح شد.

استاندار سیستان و بلوچستان در این مراسم نمادین در روستای حاجی آباد زاهدان اظهار داشت: خدمت در دستور کار دولت قرار دارد و در این راستا دولت برای توسعه سیستان و بلوچستان نهایت تلاش خود را بکار گرفته است.

علی اوسط هاشمی گفت: زیرساخت ها و توسعه نیافتگی استان کار زیادی را می طلبد، باید با تلاش همه مسوولان و همراهی مردم استان را به جایگاه واقعی خود در سطح ملی برسانیم.



نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: با نگاه بلند می توان استان راهبردی سیستان و بلوچستان را به توسعه پایدار و همه جانبه رساند.



وی با بیان اینکه انسان سالم و پویا توسعه می آورد، بیان کرد: توسعه بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست و تحقق توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر توسعه روابط اقوام مختلف بستگی دارد.

هاشمی ضمن تشریح تاثیر اقدامات و برنامه‌های پسا‌تحریم در توسعه سیستان و بلوچستان، گفت: امروز فضای استان فضای توسعه‌ای است و این جشن در آستانه دهه فجر جای قدردانی دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان تزریق و گسترش امید در میان قشرهای مختلف جامعه را از اهداف مهم دولت دانست و گفت: امید تنها چراغ خاموش ناشدنی است و یکی از اهداف مهم دولت روشن نگه داشتن این چراغ است.