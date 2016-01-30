هوای اصفهان در هفت روز گذشته سالم گزارش شده است

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با وضعیت کیفی هوای اصفهان اظهار داشت: امروز نیز مانند شش روز گذشته هوای اصفهان در وضعیت سالم قرار دارد.

وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان ۶۱ است، افزود: با شاخص کیفی هوا در بازه ۵۱ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم است و بر این اساس وضعیت کیفی هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت امروز سالم گزارش شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان با بیان اینکه تمامی ایستگاه‌های سنجش آلودگی نیز وضعیت سالم را نشان می‌دهند، تاکید کرد: شاخص کیفی هوای اصفهان در میدان احمد آباد ۶۱، بلوار دانشگاه ۵۸، خیابان رودکی ۵۹، چهار باغ خواجو ۶۰، بزرگ‌راه خرازی ۶۳، میدان امام حسین (ع) عدد ۶۲ را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه تمامی ایستگاه‌های سنجش آلودگی در شهرستان‌های استان نیز وضعیت سالم را نشان می‌هد، بیان داشت: شاخص کیفی هوا در خمینی شهر۵۴، شاهین شهر۵۳، مبارکه ۵۲، سجزی ۵۹، کاشان۵۳، نجف آباد ۵۶ است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان تاکید کرد: همچنین در هفت روز گذشته کیفیت هوای اصفهان و تمامی شهرستان‌های استان سالم بوده است.