کامیونی با ۱۰۸ کیلوگرم مواد مخدر در بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران نیروی با اشاره به توقیف یک محموله بزرگ مواد مخدر در استان بوشهر، اظهار کرد: این محموله در یکی از استان‌های جنوبی بارگیری شده بود و در محورهای مواصلاتی بوشهر به دیلم شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: پس از یک هفته انجام کارهای اطلاعاتی توسط پلیس، یک دستگاه تریلر در محور بوشهر به دیلم شناسایی شد.

وی با بیان اینکه در این تریلر ۱۰۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش جاسازی شده بود، ادامه داد: با تلاش ماموران انتظامی استان بوشهر این محموله بزرگ شناسایی و کشف و توقیف شد.

سردار عباس‌زاده بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۰ باند مواد مخدر در استان بوشهر شناسایی و منهدم شده است و در مجموع دو هزار و ۴۰۳ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است.

وی افزود: در راستای ارتقای امنیتی اجماعی، ۹۴۸ طرح در سطح شهرستان‌ها اجرا شده است که هدف از اجرای این طرح‌ها جمع‌آوری مواد مخدر و شناسایی خرده‌فروشان بوده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: نیروی انتظامی در راستای برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ مصمم است و برخورد جدی با متخلفان در این زمینه صورت می‌گیرد.

وی در پایان یادآور شد: در راستای شناسایی و توقیف این تریلر حامل مواد مخدر، سه نفر دستگیر شده‌اند.