طرح کاروان سلامت در زنجان توسط هلال احمر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: طرح کاروان سلامت در قالب ۱۰ در سطح استان زنجان همزمان با دهه فجر اجرا می شود.

وی ادامه داد: این کاروان ها در قالب ویزیت، دارو، تزریقات و پایش افراد دارای انحراف ستون فقرات به مراجعه کنندگان خدمات رسانی خواهند کرد.

وی از راه‌اندازی طرح آموزش همگانی آنلاین امداد و نجات در ایام دهه فجر امسال خبر داد و گفت: رونمایی از این طرح سه سال طول کشید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در ایام دهه فجر امسال، مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان و پایگاه امداد جاده سرخه دیزج طارم در محور زنجان به طارم راه‌اندازی می‌شود.

طاهری از افتتاح پایگاه امداد جاده‌ای ابهر -خدابنده خبر داد و گفت: برای ساخت پایگاه جاده‌ای ابهر -خدابنده ۳۵۷ میلیون تومان هزینه شده و این پایگاه ۲۵۰ مترمربع زیربنا دارد و دهه فجر بعد از ۲ سال افتتاح می‌شود.

طاهری گفت: تاکنون پایگاه جاده‌ای ابهر - خدابنده به شکل کانکس بود و در حال حاضر ساخت این پایگاه ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی به اعزام اکیپ سلامت به مناطق محروم با عنوان جهاد فجر اشاره کرد و افزود: در طول ۱۰ ماه امسال، ۳۶ هزار نفر در سطح استان موفق به گذراندن دوره‌های آموزش همگانی شده‌اند و بیش از دو هزار و ۷۰۰ نفر آموزش‌های ۳۵ و ۴۰ ساعته را دریافت کرده‌اند و در این میان هزار و ۵۰۰ نفر نیز آموزش‌های تخصصی امدادگران را گذراندند.

طاهری از تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی خدمات مجتمع توان‌بخشی جمعیت هلال‌احمر در مرکز استان به مناسبت ایام دهه فجر خبر داد.

وی افزود: علاقمندان به دریافت آموزش‌های همگانی می‌توانند با ورود به پایگاه خبری جمعیت هلال‌احمر و ثبت‌نام، مطالب درسی مربوط به این نوع از آموزش‌ها را دریافت کرده و درنهایت با شرکت در یک آزمون، گواهی آموزش‌های همگانی هشت ساعته را به‌صورت رایگان دریافت کنند.

طاهری تصریح کرد: در ایام دهه فجر در همه شهرستان‌ها کار گاه‌های آموزشی امدادی به مدت ۳۵ ساعت برگزار می شود.