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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۱

محکومیت حمله تروریستی به مسجد شیعیان عربستان توسط شورای امنیت

محکومیت حمله تروریستی به مسجد شیعیان عربستان توسط شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه ای حمله انتحاری روز گذشته در مسجد امام رضا (ع) شیعیان عربستان در منطقه الاحساء را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای امنیت سازمان ملل امروز شنبه با صدور بیانیه ای به انفجار تروریستی روز گذشته در مسجد شیعیان عربستان واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل آمده است: تروریسم از هر جنبه ای که به آن نگریسته شود، از خطرناک ترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود.

شورای امنیت در بیانیه خود با اشاره به انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در الاحساء عربستان، تأکید کرد: اقدامات تروریستی توسط هر گروهی و با هر انگیزه ای که انجام شوند، مجرمانه بوده و عوامل آن باید محاکمه شوند.

شورای امنیت همچنین همکاری تمامی کشورها برای مبارزه با تروریست های تکفیری را خواستار شده و تأکید کرد: منشور سازمان ملل متحد و همچنین قوانین بین المللی بر لزوم مبارزه با تروریسم و همکاری های بین المللی در این خصوص تأکید دارند.

گفتنی است، حمله دو عامل انتحاری به مسجد امام رضا (ع) شیعیان در شهر الاحساء به شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر منجر شد. نیروهای امنیتی سعودی یکی از عاملان انتحاری را بازداشت کردند.

کد مطلب 3037178

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