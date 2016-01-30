به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی ظهر شنبه در اولین کارگاه آینده پژوهی جنگ نرم که در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) قم برگزار شد، اظهار داشت: ۴ هزار و ۷۶۰ نفر طی دوره‌های سه ماهه کارگاه‌های جنگ نرم آموزش دیده که از این تعداد ۴۲۰ نفر به عنوان مدرسین جنگ نرم در استانها انتخاب شده و در حال فعالیت هستند.

وی گفت: این اساتید بر اساس عقیده انقلابی که دارند وقت خود را به این موضوع اختصاص داده و کارگاه‌های جنگ نرم را در استانها و دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند.

رئیس بسیج اساتید کشور از تشکیل پژوهشگاه مجازی جنگ نرم برای این ۴۲۰ نفر از مدرسان خبر داد و گفت با این اقدام از تهران از لحاظ سیاسی و علمی اساتید در استان‌ها را حمایت خواهیم کرد.

گفتی است، سردار نقدی رئیس بسیج مستضعفین کشور نیز مهمان این مراسن بود که به ایراد سخنرانی پرداخت.

لازم به ذکر است که این کارگروه تا چهاردهم اسفندماه با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها و فرماندهان جنگ نرم در قم ادامه خواهد داشت.