معاینه چشمان پسر ۴ ساله البرزی توسط وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز، شنبه در حاشیه افتتاح مراکز سلامت در مناطق حاشیه نشین سهرابیه و مهدی آباد واقع در استان البرز چشمان پسری چهار ساله توسط وزیر بهداشت مورد معاینه قرار گرفت.

چشمان این پسر چهار ساله که به همراه خانواده خود در مرکز سلامت مهدی آباد واقع در شهرستان ساوجبلاغ حاضر شده بود توسط سید حسن قاضی زاده هاشمی مورد معاینه قرار گرفت.

به گفته خانواده این پسربچه، وی دو سال پیش از ارتفاعی ۶ متری سقوط کرده و پس از معالجات فراوان در حال حاضر چشم راستش دچار کم بینایی شده است. وزیر بهداشت پس از معاینه و ملاحظه پرونده این پسر چهار ساله دستور رسیدگی بیشتر این پرونده را به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز داد.

در پایان گفتنی است، بسیاری از شهروندان مهدی آبادی برای دیدار با وزیر بهداشت به مرکز سلامت مهدی آباد آمده بودند.