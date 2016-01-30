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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

اخاذی ۳۵۰ میلیونی سرهنگ قلابی/ تحقیقات از متهم ۴۸ ساله ادامه دارد

اخاذی ۳۵۰ میلیونی سرهنگ قلابی/ تحقیقات از متهم ۴۸ ساله ادامه دارد

متهم کلاهبرداری که با معرفی خود به عنوان سرهنگ ناجا اقدام به کلاهبرداری از رستوران داران می کرد از سوی کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر ۲۱  دیماه فردی با مراجعه به کلانتری ۱۲۴ قلهک به مأموران اعلام کرد که شخصی تحت عنوان سرهنگ پلیس آگاهی مراجعه و مدعی شده که دستور توقیف رستوران و همچنین دستگیری پدرش را دارد.

این شخص در ادامه اظهارات خود عنوان کرد: شخصی به نام سرهنگ احمدی عنوان کرده است که حاضر است در ازای دریافت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان مانع از اجرای احکام قضایی در خصوص دستگیری پدرم و همچنین توقیف رستوران محل کارم در خیابان طالقانی شود.

پرونده در اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل عنوان مأمور و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

دستگیری متهم

۲۲ دیماه شخصی با لباس نظامی و درجه سرهنگ دومی به رستوران شاکی مراجعه و با ارائه کارت شناسایی و مدارک قضایی اقدام به اخاذی ۱۵۰ میلیون تومانی از صاحب رستوران می کند که با حضور کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی در محل ، این شخص بنام "مهدی . الف" ( متولد ۱۳۴۶ ) دستگیر و در همان بازرسی اولیه، کارت شناسایی انتظامی مجعول بهمراه احکام قضایی کشف شد؛ در ادامه و با شناسایی خودرو پراید سفید رنگ متعلق به متهم ، کارآگاهان در بازرسی از خودرو موفق به کشف تجهیزات و ادوات پلیسی و همچنین البسه نظامی شدند .

شناسایی دومین شاکی پرونده

با انتقال متهم به اداره سیزدهم و در ادامه تحقیقات، کارآگاهان موفق به شناسایی مالباخته ای شدند که متهم در پوشش سرهنگ پلیس آگاهی و با وعده تهیه وام میلیاردی، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از وی دریافت کرده بود.

مالباخته پس از حضور در اداره سیزدهم پلیس آگاهی و شناسایی متهم، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: متهم مدعی بود که به واسطه موقعیت کاری اش، با تعدادی از رؤسای بانک های مختلف شهر ارتباطی نزدیک دارد و به همین واسطه می تواند وام های میلیاردی تهیه کند و با این وعده مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از من دریافت کرد.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: متهم با صدور قرار قانونی و برای  انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر شکات پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

کد مطلب 3037183

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