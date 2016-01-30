رقم کسری بودجه چین در سال ۲۰۱۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «لو جی‌وی‬»، کسری بودجه این کشور را در سال گذشته میلادی بیش از ۲.۳ تریلیون یوآن اعلام کرد، این در حالی است که درآمد دولت چین در این سال از رشد ۲۷ درصدی برخوردار بوده است.

وی ‬تصریح کرد: هزینه های پولی این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی نسبت به سال قبل از آن ۱۵.۸ درصد افزایش داشت، این در حالی است که درآمد پولی این کشور از رشد ۸.۴ درصدی برخوردار بوده و موجب کسری بودجه ۲ تریلیون و ۳۵۵ میلیارد یوآنی در این کشور شده است.

در همین حال، وزیر دارایی گفت: رشد کند اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی، درآمد چین را کاهش داد و در ۲۷ سال اخیر به عنوان ضعیف ترین عملکرد اقتصادی این کشور محسوب می شود.