منصور بیک وردی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: این رقابت ها جمعه گذشته و با برگزاری هفته پایانی در سالن انقلاب اسلامی کرج به سرانجام رسید.

وی افزود: مسابقات فوتسال دسته برتر شهرستان کرج با حضور ۸ تیم به شکل دوره ای برگزار شد و در نهایت تیم عقاب الموت البرز با کسب ۱۶ امتیاز به مقام قهرمانی رسید و به همراه متین البرز ۱۵ امتیازی به رقابت های دسته اول فوتسال استان البرز در فصل آتی راه یافت.

بیک وردی تصریح کرد: در این رقابت ها تیم نامداران در جایگاه سوم قرار گرفت ضمن آنکه شهدای پنجک به عنوان تیم برتر اخلاق این دوره از مسابقات معرفی شد.

دبیر هیئت فوتبال استان البرز با بیان اینکه فصل جاری لیگ فوتسال البرز نیز حداکثر تا اول اسفندماه به پایان می رسد گفت: مسابقات دسته برتر استان هفته هجدهم خود را با صدرنشینی ستارگان آرش پشت سر گذاشته است و در دسته اول نیز عقاب اشتهارد در فاصله سه هفته به پایان رقابت ها در رتبه نخست جدول جای گرفته است.

وی تصریح کرد: در مسابقات لیگ رده های سنی استان البرز نیز مسابقات به میزبانی سالن ورزشی جهاد دانشگاهی در حال برگزاری است و این رقابت ها نیز طبق زمان بندی تا پایان بهمن به انتها می رسد.

بیک وردی در پایان با اشاره به اینکه رقابت ها با نظمی خوب و طبق زمان بندی به جلو رفته است گفت: با تلاش کمیته فوتسال البرز مسابقات در رده های مخلتلف بدون وقفه به انجام رسیده است و شاهد رشد کمی و کیفی مسابقات به نسبت سال قبل هستیم.