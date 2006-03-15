كيفيت تحصيلي دانشجويان 20 درصد افت داشته است / هيچ پرونده بي پاسخي در اداره بورس وزارت علوم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر "محمود ملاباشي" صبح امروز در نشست مطبوعاتي در وزارت علوم در خصوص عملكرد معاونت دانشجويي اين وزارتخانه در 6 ماهه اخير افزود: وزارت علوم جهت توسعه خوابگاه هاي دانشجويي با سازمان اوقاف كشور مذاكراتي را انجام داده است تا بدين وسيله از امكانات اوقاف استفاده شود.

وي اظهار داشت: ايجاد رستوران هاي آزاد دانشجويي نيز يكي ديگر از اقدامات وزارت علوم در ماه هاي اخير بوده است. در اين راستا تا كنون 4 دانشگاه كشور اقدام كرده اند. اين رستوران ها مي توانند در تنوع غذايي و كاستن از فشار رستوران هاب موجود به دانشگاه ها كمك كنند. ضمن اين كه با تأكيد وزارت علوم در 53 دانشگاه صبحانه به دانشجويان رواج يافته است.

70 درصد دانشجويان تحت پوشش وام شهريه قرار مي گيرند

معاون دانشجويي وزارت علوم با اشاره به وام هاي شهريه دانشجويان اضافه كرد: خوشبختانه مقدار زيادي از وام هاي شهريه با كمك بانك ملي به دانشگاه ها پرداخت شده است اما بانك هاي صادرات و تجارت تا كنون اقدامي را انجام نداده اند و وزارت علوم با عقد قرارداد با اين بانك ها مي تواند 40 درصد از دانشجويان نوبت دوم را تحت پوشش وام هاي شهريه قرار دهد. با تصويب كامل مبلغ وام هاي شهريه در سال 85، 70 درصد دانشجويان تحت پوشش قرار مي گيرند.

اعزام 200 دانشجو به بورس كوتاه مدت و 170 نفر به بورس بلند مدت

وي در خصوص وضعيت بورسيه دانشجويان در كشور خاطر نشان كرد: در حال حاضر هيچ پرونده اي در اداره بورس وزارت علوم وجود ندارد كه مسئولين به آن پاسخ نداده باشند. وزارت علوم در سال آينده رويكرد جديدي را در بورسيه كردن دانشجويان دارد. سال آينده 200 دانشجو به دوره هاي 6 ماهه و 170 دانشجو نيز به به دوره هاي درازمدت و در رشته هاي مورد نياز به خارج از كشور اعزام مي شوند.

"ملاباشي" اظهار داشت: دانشجويان داخل كشور نيز در سال جاري با تسهيل نقل و انتقال مواجه بودند و اين روند در سال آينده با جديت بيشتري دنبال مي شود.

وي با بيان اين كه وزارت علوم تربيت بدني و ورزش همگاني را تقويت كرده است، افزود: اكنون در 10 منطقه كشور مسابقات ورزشي در طول سال برگزار مي شود.

افزايش رفاه حال دانشجويان شاهد و ايثارگر

معاون دانشجويي وزارت علوم از افزايش رفاه حال دانشجويان شاهد و ايثارگر در سال آينده خبر داد و گفت: وزارت علوم در تلاش است دانشجويان بيشتري را زير چتر حمايتي خود در زمينه بهداشت رواني قرار دهد و از تشنج هاي روحي آنها جلوگيري كند.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاران افزود: در حال حاضر 28 دانشگاه جهت ارتقا كيفيت تغذيه دانشجويان، از گوشت گرم استفاده مي كنند و بقيه دانشگاه ها به دليل اين كه در انبارهاي خود مواد غذايي مربوط به گذشته را دارند پس از اتمام آنها در اين جهت اقدام مي كنند.

ملاباشي خاطر نشان كرد: يكي از برنامه وزارت علوم در خصوص بهداشت دانشجويان، استفاده از معاينه سالانه دانشجويان و چكاپ آنها است. به اين ترتيب هر دانشجويي داراي يك پرونده پزشكي خواهد بود. در زمينه هاي بهداشت رواني و آسيب شناسي بيماري هاي روحي در ميان دانشجويان، طرح هاي پژوهشي را با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي در دست اجرا داريم.