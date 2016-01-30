سپاه گلستان دهه فجر ۳۵۰۰ برنامه اجرا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله عین علی، صبح شنبه در نشستی مطبوعاتی، در تشریح برنامه های سپاه، اظهار کرد: شاخص‌ترین پروژه‌های عمرانی سپاه نینوا استان گلستان شامل افتتاح ۱۰ سالن ورزشی صالحین با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال و دو سالن ورزشی ۹ دی بااعتبار هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است.

وی افزود: افتتاح دو حوزه مقاومت بسیج با اعتباری بیش از سه میلیارد ریال و افتتاح یادمان شهدای گمنام کردکوی بااعتبار دو میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های عمرانی سپاه استان گلستان است.

وی ادامه داد: در ایام دهه فجر ۴۶ همایش نیز برگزار می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عاشقان ولایت، سبک زندگی اسلامی، اسوه‌های صبر و ایثار، همایش مشترک ائمه جمعه و جماعات است.

عین علی خاطرنشان کرد: یک هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی در راستای اقتصاد مقاومتی با بهره‌گیری از ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات در بخش‌های پرورش قارچ، پرورش مرغ محلی، پرورش شترمرغ و تولید عسل در استان گلستان به وجود آمده است.

رئیس ستاد دهه فجر استان گلستان تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا سرفصل دیگری از برنامه‌های سپاه نینوا استان گلستان است که درمجموع در نواحی مختلف دیدار با ۴۰۰ خانواده شهید و دیدار با 100 نفر از علمای اهل تسنن و تشیع در استان در نظر گرفته‌شده است.

عین علی به برگزاری ۱۸۹ مورد نشست علمی-فرهنگی و سیاسی اشاره کرد و گفت: نشست دانشجویان با ائمه جمعه تسنن و تشیع، نشست تخصصی نخبگان علمی بسیج استان از مهم‌ترین این نشست‌ها است.

وی تأکید کرد: ۳۰ مورد بازدید علمی، و ۵۵ مورد برپایی نمایشگاه فرهنگی-هنری و اقتصاد مقاومتی، ۲۰۶ محفل انس با قرآن و قرائت ادعیه، برپایی ۲۴ مورد ایستگاه صلواتی، برگزاری ۶۶ مورد دوره آموزشی و توانمندسازی و برگزاری یک هزار و ۵۰۰ جشن انقلاب در سراسر استان از دیگر سرفصل‌های برنامه‌های سپاه نینوا استان گلستان در ایام دهه فجر است.

عین علی اظهار کرد: درمجموع دو هزار و ۹۵۰ برنامه در نواحی مقاومت ۱۴ گانه استان گلستان، ۲۸۷ برنامه در بسیج دانشجویی، ۴۸۰ مورد بسیج اقشار و ۷۰ مورد برنامه در معاونت‌های سپاه نینوا استان گلستان برگزار می‌شود.

وی به برگزاری رزمایش فجر اشاره کرد و گفت: امسال با ۴۲ گردان بیت‌المقدس و یک گردان کوثر بسیج به‌صورت غیرمتمرکز در همه شهرستان‌های استان گلستان اقدام به برگزاری رزمایش می‌کنیم.

عین علی افزود: این رزمایش با موضوع دفاع از کوی و برزن و مقابله با ناآرامی به مدت ۳۶ ساعت از ۸ صبح پنجشنبه ۱۵ بهمن تا عصر روز جمعه ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.

به گفته وی، در این ایام اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم نیز انجام می‌شود که در همین راستا احداث بیمارستان صحرایی در کرند گنبدکاووس از ۱۲ تا ۱۵ بهمن‌ماه به‌منظور محرومیت‌زدایی و با بخش‌های تخصصی زنان، چشم، ارتوپد، داخلی، اطفال، عمومی، پرستار، ماما و آزمایشگاه و اعزام تیم‌های پزشکی به روستاهای قره‌سو و غلام‌آباد انجام می‌شود.

عین علی اظهار کرد: ۵۵ یادواره شهدای پایگاهی و حوزه‌ای با رویکرد اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان و سه یادواره تخصصی در قالب یادواره سرداران و شهدای مخابرات و بیسیم چی، یادواره شهدای اصناف و بازاریان و یادواره ۵۳ شهید کارمند نیز برگزار می‌شود.

وی افزود: در بخش برنامه‌های ورزشی ۱۱۱ برنامه ورزشی در استان اجرا می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها شامل جشنواره‌های فرهنگی ورزشی ویژه خواهران بسیجی، اعزام تیم کوهنوردی خواهران بسیجی برای صعود به قله تفتان و همایش بزرگ کوه‌پیمایی شرق استان می‌شود.

رئیس ستاد دهه فجر گلستان گفت: در بخش جشنواره‌های فرهنگی و ادبی نیز ۲۹ برنامه اجرا می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها شامل عصر شعر انقلاب، جشنواره شعر فجر و جشنواره علمی می‌شود.

وی به برگزاری صبحگاه‌ها اشاره کرد و گفت: همه واحدهای مقاومت دانش‌آموزی نسبت به برگزاری صبحگاه اقدام می‌کنند و صبحگاه اقتدار نیز با حضور ۳۵ هزار بسیجی در روز ۱۶ بهمن در همه شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.