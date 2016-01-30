مقابل دشمنان باید بیدار باشیم/ تسلط طلاب بر ادبیات عرب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار جمعی از طلاب اظهار داشت: آشنا بودن به زمان و انقلاب بسیار مهم است و امام خمینی(ره) با پیروزی انقلاب اسلامی توانست در کل دنیا اثرگذار باشد و اروپا و آمریکا را بیدار کند.

وی بیان داشت: اسلام همواره دشمنان سرسخت دارد و ما وظیفه داریم دشمنان را بشناسیم و با بیداری و هوشیاری در جنگ نرم و سختی که پیش روی ما قرار دارد مبارزه کنیم.

استاد سطوح عالی حوزه افزود: عربستان، قطر و عمارت و نوکران آمریکا و اروپا با ما سخت دشمن هستند و ما باید در برابر آنها بیدار باشیم و به وظیفه خود عمل کنیم.

وی ابراز داشت: سنگر ما اسلام و انقلاب است و امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی مستضعفان را بیدار کرد.

طلاب باید اصول طلبگی را فراگرفته و عمل کنند

آیت الله نوری همدانی با بیان این که لازم است طلاب اصول طلبگی را فراگرفته و آنها را عمل کنند، عنوان کرد: اخلاص، اولین اصل طلبگی است.

وی افزود: اصول دیگر طلبگی داشتن همت بلند، جدیت در کار و نظم در امور است. ما باید از همان ابتدا به داشتن نظم در برنامه هایمان عادت کنیم و هیچ گاه وقت خود را هدر ندهیم.

طلاب بر ادبیات عرب تسلط داشته باشند

این مفسر قرآن کریم کرد: ادبیات و صرف و نحو بسیار مهم است و باید طلاب دقیق، عمیق و کامل بر ادبیات تسلط داشته باشند زیرا ادبیات پایه درس طلبگی است.

وی افزود: اگر طلاب بر ادبیات تسلط نداشته باشند نمی‌توانند موفق باشند زیرا طلبگی راه سختی است و ادبیات پایه آن است.

آیت الله نوری همدانی بیان داشت: شب زنده‌داری و تهجد، توجه به ولی عصر(عج) و هدیه کردن ثواب کارهایمان به ایشان، بصیرت و خواندن نماز شب از موارد مهم دیگری هستند که لازم است طلاب آنها را عمل کنند.