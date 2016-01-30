محدودیت پذیرش دانشجو در مناطق مرزی رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی صبح امروز در سمینار تخصصی دانشگاه بین المللی در ایران و سیاست های پیش رو که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، با اشاره به بازار جذب دانشجویان خارجی در دنیا گفت: با توجه به تقاضای زیادی که روز به روز نسبت به آموزش عالی در جهان وجود دارد، در سال ۲۰۰۰ تعداد دانشجویان ۹۷ میلیون نفر و در سال ۲۰۱۵ به ۲۶۳ میلیون نفر افزایش یافت و این نشان دهنده نیاز جدی به آموزش عالی در کل دنیا است.

وی افزود: در این شرایط مبادلات دانشجویی نیز افزایش یافته و این نشان می دهد که قدرت مالی طبقه متوسط رشد و ارتباطات دانشجویی نیز سهولت یافته است.

صدیقی ادامه داد: به خاطر تقاضای زیادی که وجود دارد، عرضه ها نیز زیاد شده و شعبه های دانشگاه ها در کشورهای دنیا افزایش یافته است. ‌

معاون وزیر علوم ادامه داد: قطب اصلی جذب دانشجو، کشور امریکا است. در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ حدود ۳۴ هزار دانشجوی خارجی در آمریکا پذیرش شد که در سال ۲۰۱۴ به حدود ۸۸۶ هزار دانشجو رسید که حدود ۸۶ هزار دانشجوی آن از خاورمیانه بودند. حدود ۵۳ هزار نفر آنها از عربستان و حدود ۱۰ هزار و ۱۹۴ نفر آنان از ایران بودند. دانشجویان ایرانی که در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در کشور آمریکا تحصیل می کردند ۶۲۲ نفر در مقطع کارشناسی، ۸ هزار و ۲۵۴ نفر در مقطع تحصیلات تکمیلی، ۱۱۱۱ نفر در دوره های تربیت فنی و تعدادی نیز در دوره های بدون مدرک تحصیل می کردند.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: از دانشجویان مذکور ۷۹ درصد در گروه علوم مهندسی و ریاضیات، ۲.۳ درصد در علوم پزشکی و حدود ۲ درصد نیز در گروه علوم انسانی تحصیل می کردند. دانشگاه های آمریکا حدود ۲۷ میلیارد تومان از محل پذیرش این دانشجویان ایرانی درآمد داشتند.

وی گفت: در حال حاضر ۲۱ هزار دانشجوی غیر ایرانی در بخش های بورسیه و غیر بورسیه در دانشگاه های داخل کشور در حال تحصیل هستند که بخش قابل توجهی از آنان از کشورهای همسایه به ویژه افغانستان هستند.

صدیقی ادامه داد: برخی از آمار تحصیل دانشجویان در مقاطع مختلف بدین شرح است که هزار نفر در مقطع دکترا، ۳ هزار نفر در مقطع کارشناسی، ۲ هزار و ۹۶۴ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت بورسیه، ۴ هزار و ۴۴۰ نفر به صورت غیر بورسیه مشغول تحصیل هستند.

معاون وزیر علوم ادامه داد: ۵۰ درصد این دانشجویان خارجی در گروه علوم انسانی، ۳۰ درصد در گروه فنی و مهندسی، ۷ درصد در گروه علوم پزشکی و پایه و ۳ درصد در گروه هنر مشغول تحصیل هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: ما از ۱۰۶ کشور جهان پذیرش دانشجو داریم که اکثریت دانشجویان ما از افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و تاجیکستان هستند.

وی در ادامه به مسائل و مشکلات دانشجویان غیر ایرانی در بخش پذیرش، آموزش، دانشجویی و فرهنگی اشاره کرد که از برخی از این مشکلات می توان به عدم اصلاح سیستم آموزش عالی ایران، عدم اطلاع از قوانین کنسولی، ناآشنایی با سطوح علمی و رتبه های دانشگاهی، به روز نبودن سایت های دانشگاهی، هراس ناشی از تبلیغات مسموم بین المللی، عدم تسلط به زبان فارسی، عدم امکان تحصیل به زبان غیر فارسی، عدم شناخت درست دانشجویان نسبت به رشته ها، هزینه بالای تحصیل در اکثر دانشگاه ها، عدم اشتغال به کار دانشجویی در ایران و مشکلات درمانی و پزشکی و خدمات پزشکی اشاره کرد.

صدیقی ادامه داد: ما در برخی رشته ها در پذیرش دانشجو در مناطق مرزی با محدودیت روبرو بودیم که خوشبختانه با هماهنگی با نهادهای ذیربط، بسیاری از این محدودیت های منطقه ای برای پذیرش دانشجو در دانشگاه های مرزی به حداقل رسیده است.

معاون وزیر علوم همچنین افزود: یکی از مشکلاتی که دانشجویان خارجی با آن مواجه بودند، مشکلات درمانی و پزشکی و بیمه بود که در حال حاضر مشکل آنها در زمینه بیمه تکمیلی در حال رفع شدن است.

رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه به برخی از مشکلات فرهنگی دانشجویان خارجی اشاره کرد که از جمله آن می توان به عدم وجود درک متقابل بین دانشجویان غیر ایرانی و دانشجویان ایرانی و حتی اساتید و کارمندان، عدم وجود فرهنگ پذیرش اتباع خارجی در برخی استانها و شهرستانها و دوری از خانواده با آثار موج روانی که ایجاد می کند، اشاره کرد.