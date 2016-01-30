به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ستاد انتخاباتی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران صبح امروز شنبه ۱۰ بهمن ماه با حضور رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما، علی آشتیانی پور رییس ستاد انتخابات بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و پرویز پرستویی بازیگر سینما و تلویزیون برگزار شد. در این نشست قرار بود که محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشته باشد که به دلیل پاره ای از مشکلات در این جلسه حضور نداشت.

علی آشتیانی پور رییس ستاد انتخابات بهترین فیلم از نگاه تماشاگران گفت: ما برای شمارش آرای مردمی که بهترین سیمرغ در بین سیمرغ های جشنواره فیلم فجر به شمار می رود، تمام جوانب امنیتی را در نظر می‌گیریم. در این دوره قرار نیست همه فیلم ها در همه سانس ها مورد رای گیری قرار گیرند و سانس ها و نحوه رای گیری توسط جدول پیچیده ای که از سوی دو گروه کارشناس در حال ترسیم است انجام می شود.

وی تاکید کرد: فرمول قابل قبولی برای رای گیری، جمع آوری آرا و شمارش آن در نظر گرفته شده است و براساس آن از همه آرای مورد نظر خوشه برداری شده و در اختیار ستاد قرار می گیرد، در ادامه نیز آرا شمارش می شود و در پایان هر روز نتیجه آرا در سایت خانه سینما منتشر می شود تا دبیر جشنواره و سینماگران از نتیجه آرای هر روز باخبر شوند.

این تهیه کننده سینما توضیح داد: امسال سعی کردیم تا آسیب های این بخش در سال های گذشته را بررسی کنیم و با همه اعضای ستاد، بازرسان و سینماگرانی که نسبت به نحوه رای گیری در سال های گذشته اعتراض داشتند، صحبت کنیم و نقاط قوت و ضعف این بخش را پیدا کرده و نسبت به آن تدابیری را بیندیشیم.

وی بیان کرد: در این دوره از جشنواره، کارت های رای گیری برای هر روز از جشنواره به یک رنگ جداگانه صادر می شود و هر فیلم برای کارت رای گیری مهر خود را روی آن دارد، در چنین شرایطی اگر قرار باشد خلافی صورت گیرد، به سرعت متوجه می شویم.

آشتیانی پور گفت: در این دوره از جشنواره موسسه «رسایش» با حضور ۷۵ نفر بخش شمارش آرا و مسئولیت نظارت و تصدی گری صندوق های رای را برعهده دارد. در این دوره از جشنواره ۵ بازرس ویژه با خرید روزانه بلیت به روند رای گیری ها در سینماها سرکشی می کنند، همچنین ۷ بازرس با کارت های صادر شده روی صندوق های رای نظارت دارند. برای انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، ۴۵ صندوق در سینماهای مردمی در نظر گرفته شده است. همچنین ۳ نفر از دوستان به نمایندگی از شوری عالی تهیه کنندگان که فیلمی در جشنواره ندارند بر نحوه رای گیری فیلم ها نظارت دارند.

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره فیلم فجر نیز به ۳۰ نفر از مخاطبانی که در رای گیری شرکت کرده اند، سکه اهدا می شود، که هر شب براساس قرعه کشی ۳ مخاطب انتخاب شده و روز بعد نام آن ها در سینماهای مردمی اعلام می شود.

رییس ستاد انتخابات بهترین فیلم از نگاه تماشاگران با اشاره به اینکه صندوق های رای این دوره از جشنواره توسط محسن شاه ابراهیمی طراحی شده است، بیان کرد: این صندوق ها نیز مانند سال گذشته به صورت شفاف طراحی شده است.

وی ادامه داد: تیزر این بخش نیز توسط کاوه ابراهیم پور و با صدای ژرژ پطروسیان ساخته شده است.

آشتیانی پور بیان کرد: کارت هایی که در طول هر سانس برای هر فیلمی اضافه می ماند توسط ستاد مستقر در سینما ابطال می شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در دوره گذشته گزارش شده بود که عده ای به صورت تیمی بلیت می خرند و به یک فیلم خاص رای می دهند و دوباره به سالن دیگری برای رای دادن می روند، امسال تصمیم گرفتیم تا دوربین هایی را کنار صندوق ها نصب کنیم تا افراد خاطی شناسایی شوند.

آشتیانی پور با اشاره به اینکه سانس های رای گیری فیلم ها پنهان می مانند تا رای گیری به درستی انجام شود، گفت: در سه روز اول آغاز جشنواره فیلم فجر همه فیلم ها باید یک دور رای گیری شوند، البته امسال با توجه به نوع جدول و برنامه ریزی شرایطی را فراهم کرده ایم که همه فیلم ها با ملاحظاتی در داوری قرار گیرند.

رییس ستاد انتخابات بهترین فیلم از نگاه تماشاگران تاکید کرد: برای انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، هیچ سفارشی را از کسی نمی پذیریم. همچنین با توجه به اینکه در کاخ مردمی نیز رای گیری انجام می شود و با توجه به اینکه عوامل فیلم ها نیز در این سالن ها حضور دارند، رای گیری از عوامل فیلم ها بدون اشکال است.

رضا میرکریمی نیز بیان کرد: سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران تنها برای یک فیلم خواهد بود و امکان ندارد که دو فیلم هم زمان بتوانند تعداد رای مساوی بدست آورند، اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد حتما به اطلاع مردم می رسانیم.

حضور در جشنواره وظیفه من است

در پایان این نشست، پرویز پرستویی بازیگر سینما و تلویزیون در پاسخ به این سوال که چرا نسبت به جشنواره فیلم فجر موضع نشان داده است، توضیح داد: من حتما در این دوره از جشنواره فیلم فجر حضور دارم، نه به این خاطر که در این دوره فیلم دارم بلکه حضور در این جشنواره را یک وظیفه می دانم، چرا که جشنواره فیلم فجر جشن خانوادگی ما به شمار می رود و جشن سینمای ایران است.

این بازیگر سینما گفت: اگر گلایه ای نسبت به این جشنواره داشتم، یک گلایه دوستانه بود و قصد خدشه دار کردن جشنواره را نداشته ام. من برای حضور در این جشنواره احساس وظیفه می کنم. اما اگر بحثی کردم به این دلیل بود که برای رونمایی از پوستر جشنواره فیلم فجر که از چهره زنده یاد خسرو شکیبایی استفاده شده بود، باید یک نفر از هم نسل خسرو برای رونمایی دعوت می شد و من این را به عنوان هم نسل خسرو شکیبایی می گویم.